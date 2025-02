TSMC planeia aumentar drasticamente os preços. Como é que isto pode afetar os utilizadores?

Com as taxas impostas por Donald Trump, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) estará a considerar aumentos drásticos de preços na produção de chips. Como é que isto pode afetar os utilizadores?

Conforme traduzido de um jornal de Taiwan, especialistas informam que a TSMC está a considerar aumentar os custos da produção de chips até 15%, um valor consideravelmente mais alto do que os 5% inicialmente propostos.

Estes aumentos de preços procurarão proteger a empresa de Taiwan de sofrer quedas consideráveis de faturação devido aos direitos aduaneiros impostos pelos Estados Unidos.

Qual o impacto destes aumentos nos utilizadores?

A TSMC integra a cadeia de fornecimento de produtos tecnológicos assinados por empresas como a Apple e a NVIDIA.

Com um aumento de preços na produção dos chips, as marcas que comercializam dispositivos com componentes fabricados pela TSMC podem decidir transferir esse valor extra para os consumidores, subindo o preço final associado aos dispositivos.

Não sendo uma transferência de custos direta, importa considerar que poderão fazê-lo, evitando uma queda considerável dos seus lucros.

Veja-se o exemplo da Samsung: a Qualcomm planeou aumentos de preços para o Snapdragon 8 Elite Gen 2 e, se a empresa sul-coreana decidir ficar com o Snapdragon, terá de lidar com estes aumentos de custos relacionados com as taxas. Os próximos telemóveis Galaxy podem ser muito mais caros ou vir com ecrãs e câmaras mais baratos.

Formas de evitar os aumentos dos custos

Apesar de não serem soluções imediatas, há formas de evitar os aumentos de custos.

Por exemplo, a TSMC deslocar uma parte da produção de chips para os Estados Unidos, evitando as taxas de importação.

Ou estabelecer acordos, abrindo exceções, e obtendo vantagens comerciais como a que a Apple conseguiu, no primeiro mandato de Donald Trump.

De qualquer forma, a TSMC ainda está a analisar como as taxas afetam o seu modelo de negócio, esperando-se novidades, brevemente.