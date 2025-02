Análise Xiaomi Redmi Watch 5: smartwatch que oferece imenso para aquilo que custa

No mundo dos smartwatches económicos, a Xiaomi tem oferecido consistentemente dispositivos excecionais que combinam estilo, funcionalidade e acessibilidade. O Redmi Watch 5, com o seu ecrã AMOLED, bateria com duração de 24 dias e sensores avançados, continua esta tradição. Deixamos a nossa análise.

O ecrã do Redmi Watch 5 é enorme, tem um aspeto elegante e é extremamente confortável de usar, graças ao seu peso reduzido. Vamos então à análise desta máquina.

Especificações

Especificações Ecrã Ecrã AMOLED de 2,07"

Estrutura em liga de alumínio

Resolução: 432 x 514, 324 ppi

Taxa de atualização: 60Hz

Brilho: HBM 1500 nits Bateria Capacidade da bateria: 550mAh

Tempo de utilização típico: até 24 dias Sensores Sensor de frequência cardíaca

Sensor de oxigénio no sangue

Acelerómetro

Giroscópio

Sensor de luz ambiente

Bússola eletrónica Localização GNSS de 5 sistemas integrado Fitness Suporte para mais de 150 modos desportivos Conectividade Bluetooth 5.3 Bracelete Comprimento de pulso aplicável: 135mm ~ 205mm Dimensão 47,5 mm x 41,1 mm x 11,3 mm Peso Peso (sem bracelete): 33,5g

Na caixa

Redmi Watch 5

Cabo de carregamento magnético

Manual do utilizador (incluindo aviso de garantia)

Design e qualidade de construção

Apesar do seu grande ecrã, o Redmi Watch 5 não é volumoso. Com apenas 33,5 gramas sem a bracelete e uma espessura de 11,3 mm, é surpreendentemente leve e confortável para usar durante todo o dia.

A estrutura em alumínio confere-lhe um toque premium, enquanto a construção geral apresenta-se bastante sólida. Com resistência à água de 5 ATM, pode ser usado para nadar, tomar banho ou enfrentar uma chuvada ocasional sem preocupações. É robusto o suficiente.

Um dos destaques do design é o scroll, que não é apenas para decoração... É clicável e totalmente funcional, permitindo navegar pelos menus e ajustar definições sem depender apenas do ecrã tátil.

No entanto, o tamanho do ecrã pode não agradar a todos. Apesar do perfil fino e do peso reduzido, o design pode ser demasiado grande para pessoas com pulsos mais pequenos (como o meu). Ainda assim, o estilo neutro adapta-se facilmente a qualquer utilizador, independentemente do género.

Ecrã do Redmi Watch 5

O Redmi Watch 5 apresenta um ecrã de 50 mm, maior que os da "concorrência": o Apple Watch Series 10 oferece variantes de 42 mm e 46 mm, enquanto o Apple Watch Ultra tem 49 mm.

O painel AMOLED oferece uma taxa de atualização de 60 Hz, um brilho máximo de 1500 nits e uma resolução de 432 x 514. Em termos técnicos, o desempenho do ecrã é irrepreensível: brilhante, nítido e fácil de visualizar, mesmo sob luz solar intensa.

E o design continua a impressionar. A moldura em liga de alumínio, semelhante à de outros relógios nesta faixa de preço, parece bastante resistente. Durante as semanas em que o utilizei, não notei riscos. Além disso, o acabamento em Silver (o nosso) dá-lhe um aspeto sofisticado, enquanto a variante Purple se destaca pela originalidade, e a Black pela simplicidade.

Áudio

Surpreendentemente, o Redmi Watch 5 conta com um altifalante decente. Embora não seja ideal para ouvir música de forma prolongada, faz o seu trabalho ao reproduzir notificações ou pequenos áudios. A clareza e o volume são satisfatórios.

Para testar a qualidade do áudio do Redmi Watch 5, fiz uma chamada via Bluetooth enquanto caminhava na rua. Durante a chamada, consegui perceber que o volume e a clareza eram suficientes para entender a outra pessoa, mesmo com o ruído ambiente.

Software e funcionalidades do Redmi Watch 5

O Redmi Watch 5 utiliza a aplicação Mi Fitness (disponível para Android e iOS), a mesma usada por outros wearables da Xiaomi. Para quem já está familiarizado com os dispositivos da marca, a experiência será bastante intuitiva. Oferece as funcionalidades esperadas, como contagem de passos, monitorização da frequência cardíaca e análise do sono.

Uma funcionalidade interessante é a "Pontuação de Vitalidade", que funciona como um indicador da sua atividade diária, definindo metas simples para se manter ativo e saudável. Não é nada complexo, mas é prático para acompanhar o seu nível de movimento diário.

A monitorização do sono merece destaque. Vai além das análises habituais: oferece detalhes sobre a continuidade do sono, horários e até sestas. Os dados são apresentados de forma detalhada e permitem obter um panorama completo das rotinas de descanso.

Embora o dispositivo não traga nada revolucionário, todas as funcionalidades básicas funcionam bem. O maior ponto negativo é a ausência de métricas mais avançadas, como um índice de preparação para treino baseado em Heart Rate Variability (HRV), algo que muitos dispositivos concorrentes já oferecem.

No total, o Redmi Watch 5 consegue monitorizar mais de 150 atividades desportivas, o que deve ser suficiente para a maioria dos utilizadores. Embora não seja tão detalhado quanto dispositivos mais caros, oferece métricas úteis, como VO2 Max, carga de treino, tempo de recuperação e a já mencionada "Pontuação de Vitalidade". Para a maioria dos corredores, estas informações são mais do que suficientes.

Nas funções inteligentes, o relógio destaca-se pelo suporte a chamadas Bluetooth, graças aos dois microfones integrados e ao altifalante. Contudo, não é possível responder a mensagens diretamente no relógio. Além disso, não suporta NFC.

Outras funcionalidades incluem controlo de música, bússola, lanterna, controlo remoto da câmara, meteorologia, cronómetro, temporizador, gravador de voz, e uma opção para localizar o telemóvel. O sistema operativo HyperOS, da Xiaomi, é simples e funcional.

Bateria

Aqui está onde o Redmi Watch 5 mais brilha. A sua autonomia aponta para até 24 dias de utilização... sim, 24 dias. Além disso, demorou cerca de 32 minutos a carregar.

Mesmo com uso intensivo, como chamadas Bluetooth e monitorização desportiva, a bateria mantém um desempenho top. O carregador magnético de dois pinos facilita o carregamento, tornando-o ideal para quem está sempre em movimento.

Veredicto do Redmi Watch 5

Por 109,99 €, o Redmi Watch 5 oferece um bom ecrã, excelente autonomia e um conjunto de funcionalidades impressionante para o preço. Pode não ter materiais de topo ou software de última geração, mas no essencial, cumpre e supera expectativas. Por este valor, é difícil não recomendá-lo.

Fica a dúvida: como é que a Xiaomi conseguiu criar um dispositivo tão completo por tão pouco dinheiro?

Redmi Watch 5