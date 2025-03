E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os auriculares Redmi Buds 6 Pro, fomos visitar a fábrica de Flins da Renault, falámos do primeiro SUV da Xiaomi, o YU7, e muito mais.

O Disco de Ouro das sondas Voyager 1 e 2 é uma cápsula do tempo interestelar. Transportam uma mensagem da humanidade para possíveis civilizações extraterrestres e 115 imagens. Veja algumas das imagens enviadas para os alienígenas.

A Foxconn, gigante taiwanesa da eletrónica e maior fabricante mundial por contrato, anunciou esta segunda-feira o lançamento do seu primeiro Large Language Model (LLM). A empresa planeia utilizar esta tecnologia para otimizar processos de fabrico e gestão da supply chain.

O modelo elétrico mais barato da Volkswagen, o ID.1, vai ser produzido em Portugal, na Autoeuropa, em Palmela. A notícia foi confirmada pela agência Reuters.

Uma equipa de engenheiros criou uma mão biónica inovadora que consegue manusear habilmente objetos, ajustando a aderência para evitar danificá-los.

A série Like a Dragon é uma das mais divertidas sagas de videojogos sobre a organização criminosa nipônica mais conhecida do mundo: a Yakuza. Este ano, foi lançado este spin-off, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawai que, tanto tem de surreal como de divertido. Venham ver...

O Google DeepMind é único e tem feito progressos constantes no campo da IA ​​​​com atualizações regulares para Gemini, Imagen, Veo, Gemma e AlphaFold. Agora, a equipa Google DeepMind entrou no setor da robótica com dois novos modelos baseados no Gemini 2.0: Gemini Robotics e Gemini Robotics-ER. Vamos conhecer melhor estas novas propostas.

Os auriculares de gama média são um mercado altamente competitivo, onde a qualidade pode variar significativamente dentro da mesma faixa de preço. Os Redmi Buds 6 Pro posicionam-se precisamente nesse segmento, mas apresentam-se como uma opção "profissional". Será que essa designação se justifica? Deixamos a nossa análise.

A tecnologia focada na saúde poderá mudar consideravelmente a vida dos humanos. Um exemplo é o novo coração de titânio que manteve vivo um australiano. Este tornou-se a primeira pessoa no mundo a deixar o hospital com um coração metálico praticamente indestrutível.

Estamos a chegar a uma escala que pode mudar completamente a nossa perceção de tecnologia. Este MCU alimentado por Arm Cortex-MO+ foi apresentado na Embedded World. Sim, o tamanho impressiona!

A Renault renovou-se e desde a entrada de Luca de Meo, CEO do grupo Renault, que a empresa francesa alterou a sua filosofia. Foca-se cada vez mais na modernidade, indo beber da experiência do passado. O resultado são veículos modernos com forte inspiração nos ícones. Nesse sentido, fomos conhecer o mais poderoso elétrico da marca, numa revelação exclusiva na fábrica de Flins.

Após conquistar o mercado dos elétricos na China com o seu primeiro veículo, a Xiaomi procura outros segmentos para se afirmar. Como tal, a marca já prepara o seu primeiro SUV, o YU7. Sabendo que a autonomia é a base do sucesso, dizem que o novo carro terá mais do que qualquer Tesla.

Os estúdios Hazelight Studios, os criadores de It Takes Two ou A Way Out, lançaram no início deste mês o seu mais recente trabalho, Split Fiction. Trata-se de uma aventura cooperativa com uma história bastante original e que o Pplware já teve oportunidade de experimentar.