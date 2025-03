Chegou o Android Auto 14 mas ainda não pode ser usado por todos

Os desenvolvimentos do Android Auto não parecem abrandar. A Google está focada em criar uma solução que satisfaça todos os utilizadores, com novas apps e com novas funcionalidades, que os utilizadores têm pedido. O Android Auto 14 acabou de chegar e continua a preparar muitas novidades que vão chegar em breve.

Chegou o Android Auto 14

A Google acaba lançar mais uma versão do Android Auto, trazendo a aplicação para a versão 14. Por enquanto, esta versão inicial é destinada a quem testa a versão beta, mas todos podem descarregá-la e instalá-la fazendo o sideload do APK nos seus smartphones Android.

A empresa de pesquisa não inclui registos de alterações nas suas atualizações do Android Auto, pelo que os novos lançamentos vêm sem informações sobre o que incluem. No entanto, geralmente pretendem eliminar bugs e melhorar o desempenho geral da aplicação.

Em primeiro lugar, incluíram provas de que a Google está a aproximar-se de desbloquear novas categorias de aplicações para utilizadores do Android Auto. A Google anunciou anteriormente um programa beta para desbloquear aplicações de vídeo, jogos e browsers.

Não pode ser usado por todos

A segunda mudança notável sugere que a Google quer expandir a disponibilidade desta sua ferramenta. A aplicação já está disponível para motos, mas a Google pode querer expandir-se nessa direção, por isso atualizou todas as referências internas de "carro" para "veículos".

Quem quiser descarregar já o Android Auto 14, terá de obter a APK. Se esta for a primeira vez que faz o sideload de um ficheiro APK no seu telefone, poderá ser-lhe pedido que ative as permissões especiais, uma vez que os dispositivos Android estão configurados por defeito para permitir apenas aplicações publicadas na Play Store.

Importa lembrar que as versões beta do Android Auto são destinadas a testadores e apresentam uma maior probabilidade de problemas, o que significa que não deve culpar a Google por uma funcionalidade quebrada. Se tudo correr como planeado e não for encontrado nenhum grande bug, o lançamento da produção deverá começar na próxima semana.