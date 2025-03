Análise Redmi Buds 6 Pro: cancelamento de ruído por um preço super acessível

Os auriculares de gama média são um mercado altamente competitivo, onde a qualidade pode variar significativamente dentro da mesma faixa de preço. Os Redmi Buds 6 Pro posicionam-se precisamente nesse segmento, mas apresentam-se como uma opção "profissional". Será que essa designação se justifica? Deixamos a nossa análise.

A Xiaomi dotou os Redmi Buds 6 Pro com cancelamento ativo de ruído (ANC, originalmente), modo transparência e um driver de dimensões idênticas aos AirPods Pro 2, que promete um desempenho de alto nível.

Especificações

Especificações Autonomia Autonomia da bateria (auriculares): Até 9,5 horas

Até 9,5 horas Autonomia da bateria (com caixa): Até 36 horas Parâmetros de Saída Codec de áudio: SBC, AAC, LDAC Conectividade Número de dispositivos: 2

2 Protocolos de Bluetooth: V5.3

V5.3 Alcance de Comunicação: Até 10 metros Noise Canceling Níveis de ANC: 55dB/4kHz, modos de múltiplos níveis

55dB/4kHz, modos de múltiplos níveis Transparência: 3 modos Informações adicionais Porta: USB Type-C

USB Type-C Carregamento Wireless: Não

Não Peso: 465g, com caixa de carregamento

Na caixa

Redmi Buds 6 Pro

Cabo de carregamento Type-C

Manual de utilizador

Pontas de silicone S, M e L

Design e qualidade de construção

Tivemos a sorte de testar a cor Space Black, com um acabamento brilhante, macio e resistente a dedadas. No entanto, a Xiaomi disponibiliza ainda as versões Glacier White e Lavender Purple.

O design dos Redmi Buds 6 Pro não se destaca à primeira vista. São construídos inteiramente em plástico, possuem hastes relativamente curtas e têm o logótipo dourado da Redmi. Trata-se de auriculares in-ear, com pontas de silicone incluídas nos tamanhos S, M e L, e um cabo de carregamento USB-C.

O ajuste é excelente. A ergonomia bem trabalhada permite um encaixe confortável, mesmo em sessões prolongadas. As pontas de silicone são suaves e não causam fadiga auditiva. Os auriculares permaneçam bem fixados, até mesmo durante uma corrida e um treino no ginásio.

Cada auricular inclui três microfones para ANC e captação de voz. Com certificação IP54, estão protegidos contra pó e salpicos de água.

A caixa de carregamento apresenta um formato oval compacto, fácil de transportar no bolso. A tampa fecha com um "clique" firme e transmite uma sensação premium. Um LED frontal indica o estado da bateria e do emparelhamento. Na parte inferior localiza-se a entrada USB-C e o botão de pairing.

Controlos

Um ponto menos positivo dos Redmi Buds 6 Pro está no sistema de controlos. Em vez de botões físicos, a Xiaomi optou por controlos táteis, como é comum nos earbuds em geral.

A resposta dos controlos é inconsistente, o que torna a sua utilização frustrante. Durante os testes, foi frequente ativar comandos errados: alterar o volume ao tentar controlar o ANC ou saltar uma música quando apenas pretendia pausar.

Com o tempo, acaba por se habituar, mas não será um sistema de botões físicos uma solução mais fiável? De qualquer forma, mostramos a seguir os gestos possíveis com os Redmi Buds Pro 6.

Software e funcionalidades - para personalizá-los à sua maneira

Para um dispositivo de gama média, os Buds 6 Pro surpreendem pelo conjunto de funcionalidades. Cada auricular inclui um driver dinâmico de 11 mm com diafragma de titânio. O emparelhamento é feito via Bluetooth 5.3, com suporte para os protocolos LE, HF, A2DP e AVRCP, bem como para o codec LDAC, que permite streaming de alta qualidade.

O ANC promete reduzir até 55 dB de som ambiente, com um algoritmo que ajusta a redução de ruído ao formato do canal auditivo. A amostragem do ambiente é realizada 16.000 vezes por segundo para um cancelamento mais eficaz.

Outras funcionalidades incluem sensores de deteção de uso, dual device pairing e rastreamento de cabeça. O suporte para Google Fast Pair permite sincronização automática entre dispositivos Android.

A app Xiaomi Earbuds (disponível para Android e iOS) possibilita personalizar os gestos, alternar entre modos de ANC e transparência, e ajustar o equalizador através de um mixer de 10 bandas.

Qualidade de som e microfone

O som dos Redmi Buds 6 Pro é equilibrado, fugindo ao padrão excessivamente bass-heavy de outros auriculares do campo "acessível". Tive umas boas horas com eles a ouvir podcasts e música, e saíram-se lindamente em todos os contextos.

O suporte para o codec LDAC é uma adição bem-vinda, mas, para a maioria dos utilizadores (incluindo eu), a diferença é pouco percetível.

O áudio espacial com rastreamento de cabeça é uma funcionalidade interessante e funciona corretamente em iOS, Android, Windows e Mac.

A qualidade do microfone é satisfatória. Durante testes de chamadas, o recetor afirmou que a voz estava a ser transmitida de forma clara e percetível.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2025/03/Record-online-voice-recorder.com_.mp3

Bateria dos Redmi Buds 6 Pro

A Xiaomi anuncia uma autonomia de 9 horas e 30 minutos sem ANC e LDAC ativos. Nos nossos testes, com ANC e LDAC ativos, os auriculares duraram aproximadamente 5 horas e 30 minutos com volume a 70%.

A caixa de carregamento oferece até três cargas adicionais, superando muitos concorrentes. No entanto, não suporta carregamento sem fios. O LED na parte frontal da caixa é particularmente útil: indica o nível de carga dos auriculares e da própria caixa.

Veredicto dos Redmi Buds 6 Pro

Por apenas 67,99€, os Redmi Buds 6 Pro apresentam um conjunto de funcionalidades notável. Com ANC, modo transparência e um hardware de drivers complexo, era de esperar um preço bem mais elevado. No entanto, a Xiaomi conseguiu mantê-los a um preço acessível.

Estes auriculares encaixam-se na gama média pelo preço, mas competem com modelos superiores em termos de funcionalidades.

Redmi Buds 6 Pro