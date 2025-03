Modelo elétrico mais barato da Volkswagen vai ser produzido na Autoeuropa

O modelo elétrico mais barato da Volkswagen, o ID.1, vai ser produzido em Portugal, na Autoeuropa, em Palmela. A notícia foi confirmada pela agência Reuters.

A fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, foi escolhida pela administração do grupo automóvel para produzir o futuro modelo ID.1. A chegar ao mercado por cerca de 20 mil euros, em 2027, este procurará ser um modelo elétrico para as massas.

Além disso, a fábrica de Palmela foi alvo de um investimento de cerca de 600 milhões de euros para a produção, já este ano, do novo T-Roc com motorização híbrida a gasolina.

Conforme avançado pela imprensa, a apresentação deste novo modelo híbrido deverá ocorrer em meados deste ano, com o início da produção em série prevista para o terceiro trimestre de 2025.

Relativamente ao ID.1, a decisão deverá ser comunicada oficialmente, hoje, aos cerca de 5000 colaboradores da infraestrutura.

Depois da apresentação dinâmica (já com ensaios para a imprensa) talvez em outubro, o modelo elétrico mais barato da Volkswagen deverá chegar ao mercado no início do próximo ano.