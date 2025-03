Foxconn entra na corrida da IA: acaba de revelar o seu primeiro Large Language Model

A Foxconn, gigante taiwanesa da eletrónica e maior fabricante mundial por contrato, anunciou esta segunda-feira o lançamento do seu primeiro Large Language Model (LLM). A empresa planeia utilizar esta tecnologia para otimizar processos de fabrico e gestão da supply chain.

Foxconn junta-se à corrida da IA com o seu primeiro modelo: o FoxBrain

Segundo o The Wall Street Journal, o modelo, denominado "FoxBrain", foi desenvolvido com recurso a 120 Graphics Processing Units (GPUs) Nvidia H100 e concluído em cerca de quatro semanas.

A Foxconn, conhecida pela montagem de iPhones para a Apple e pela produção de servidores de inteligência artificial (IA) para a Nvidia, revelou que o modelo se baseia na arquitetura Llama 3.1 da Meta.

Este é o primeiro LLM de Taiwan com capacidades de raciocínio e foi otimizado para os estilos linguísticos do mandarim tradicional e do taiwanês. Embora a Foxconn reconheça uma ligeira diferença de desempenho em relação ao modelo da DeepSeek (a empresa chinesa que está a dar muito que falar), afirma que o FoxBrain se aproxima dos padrões internacionais de excelência.

Modelo poderá, brevemente, ser open-source

Inicialmente concebido para uso interno, o FoxBrain abrange diversas funcionalidades, incluindo análise de dados, suporte à tomada de decisões, matemática, raciocínio lógico, resolução de problemas e geração de código.

A Foxconn pretende colaborar com parceiros tecnológicos para expandir as aplicações do modelo, partilhar informação em regime open-source e promover a integração da IA nos setores do fabrico, da gestão da supply chain e da tomada de decisão inteligente.

Durante a fase de treino do modelo, a Nvidia prestou apoio através do seu supercomputador sediado em Taiwan, o "Taipei-1", e forneceu consultoria técnica. O Taipei-1, o maior supercomputador do país, é propriedade da Nvidia e encontra-se localizado na cidade de Kaohsiung, no sul da ilha.

A Foxconn prevê revelar mais detalhes sobre o FoxBrain na conferência de programadores GTC da Nvidia, agendada para meados de março.

