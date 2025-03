Estas são as imagens gravadas no disco de ouro que está a 25 mil milhões de km de si

O Disco de Ouro das sondas Voyager 1 e 2 é uma cápsula do tempo interestelar. Transportam uma mensagem da humanidade para possíveis civilizações extraterrestres e 115 imagens. Veja algumas das imagens enviadas para os alienígenas.

Imagens para extraterrestre ver

As sondas Voyager 1 e 2 da NASA — que estão a 24,9 mil milhões de quilómetros da Terra — terão dois instrumentos científicos desligados enquanto continuam a enfrentar dificuldades de energia na sua viagem interestelar.

Cada nave espacial transporta um Disco de Ouro com mais de uma centena de fotografias que funcionam como uma cápsula do tempo que representa a vida na Terra.

Entre as imagens encontram-se diagramas, dados científicos e gravações áudio de música, sons da natureza e discurso humano em várias línguas; 55 para sermos mais precisos.

As fotografias foram selecionadas por Carl Sagan e a sua equipa; estão codificadas em formato analógico.

As fotografias incluem vistas do edifício das Nações Unidas à noite, uma mãe a amamentar e um astronauta a fazer uma caminhada espacial.

Em termos de fotografia, há uma fotografia de Ansel Adams no disco: a sua famosa fotografia dos Tetons e do rio Snake.

Voyager, a nave que está mais longe dos humanos e mais perto dos "outros"

A Voyager 1 e a Voyager 2 foram mais longe no espaço do que qualquer outro objeto feito pelo homem na história. Ambas foram lançadas em 1977 para fotografar um alinhamento fortuito dos planetas do nosso sistema solar.

O principal objetivo das sondas era passar por Júpiter e Saturno, o que fizeram em dois anos. Depois de completarem com sucesso a sua missão inicial, continuaram a ir mais fundo no espaço e a enviar imagens do nosso sistema solar à distância.

Em 1990, a Voyager 1 enviou a icónica imagem do Pálido Ponto Azul, tirada a 5,95 mil milhões de quilómetros do Sol. É famosa por mostrar a Terra contra uma gigantesca extensão de espaço.

Mas ambas as naves espaciais têm problemas de energia. Em 2022, a NASA desligou a energia porque as sondas alimentadas a plutónio radioativo estão a perder energia em cerca de quatro watts por ano.

Esta semana, a NASA revelou que desativou a experiência do subsistema de raios cósmicos da Voyager 1. E no final deste mês, vai desativar o instrumento de partículas carregadas de baixa energia da Voyager 2.

Disco de Ouro leva um pedaço do que somos

Lançada há 45 anos, as projeções iniciais da agência espacial previam que a missão Voyager durasse apenas quatro anos.

Mas, 47 anos depois, as superestrelas do “espaço profundo” continuam em atividade, tendo deixado o sistema solar em 2012 e 2018, respetivamente.

Veja algumas das fotos:

O que acontecerá com as fotografias a bordo da nave espacial é um mistério.

Dentro de 20.000 anos, as sondas poderão passar pela estrela vizinha da Terra, Proxima Centauri; será que alguma outra forma de vida poderá ver as fotografias?