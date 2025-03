Combustíveis: gasolina e gasóleo com maior descida em mais de um ano

Com tudo o que se passa em Portugal e no mundo, não há normal começar uma semana com boas notícias. No entanto, pelo menos ao nível dos combustíveis, esta semana há de facto boas notícias. A gasolina e gasóleo tiveram a maior descida em mais de um ano.

Gasóleo baixa 3,5 cêntimos e gasolina baixa 4 cêntimos

Boas notícias para começar a próxima semana. Se estava à espera de uma subida dos preços dos combustíveis, desta vez temos boas notícias. O preço do gasóleo e da gasolina vão baixar uns bons cêntimos e regista a maior descida em mais de um ano.

De acordo com fonte do setor, o gasóleo baixa 3,5 cêntimos e gasolina baixa 4 cêntimos. Assim, tendo com base os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) relativos ao preço médio do litro dos combustíveis em Portugal, a gasolina passará a custar, em média, 1,695 cêntimos/litro. Já no caso do gasóleo, o valor passará, em média, para os 1,602 cêntimos/litro.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Para além dos preços disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.