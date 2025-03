Carregamentos na rede Mobi.E crescem 45% em fevereiro

A rede Mobi.E é a infraestrutura de carregamento para veículos elétricos em Portugal. De acordo com dados recentes, a rede pública registou subida de 47% no número de utilizadores e 59% na energia consumida, em comparação com o ano anterior.

Rede Mobi.E registou 580 mil carregamentos no passado mês

A rede Mobi.E registou, em fevereiro, cerca de 580 mil carregamentos, o que representa um aumento de 45% face ao mesmo mês do ano passado, que foram efetuados por mais de 99.700 utilizadores distintos, uma subida de 47% em comparação com o período homólogo.

Foram consumidos cerca de 12.600.000 kWh, mais 59% em relação a fevereiro de 2024.

Em média, foram efetuados 20.708 carregamentos por dia, um aumento face a janeiro, quando a média tinha sido de 19.564 carregamentos.

Nos primeiros dois meses do ano, o número de carregamentos já ultrapassou 1,1 milhões de carregamentos, um aumento de 46% em comparação com o mesmo período de 2024.

A infraestrutura tem acompanhado o crescimento da procura. No final de fevereiro, a rede de carregamento pública disponibilizava 5.976 postos, o que corresponde a 11.083 pontos (tomadas que podem estar a carregar em simultâneo). Destes, mais de 2.270 eram de carregamento rápido ou ultrarrápido (com potência superior a 22 kW), representando 38% do total da rede.

Outro dado importante é o facto de, a 28 de fevereiro, a rede Mobi.E disponibilizar mais de 366.284 kW de potência, ultrapassando o exigido pelo regulamento europeu para a criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos (AFIR), que determina que deve existir uma potência de 1,3 kW por cada veículo 100% elétrico e 0,8 kW por cada veículo híbrido plug in.

Em termos de poupança ambiental, no segundo mês de 2025, a utilização da rede Mobi.E evitou que fossem emitidas para a atmosfera mais de 10.130 toneladas de dióxido de carbono. Seriam necessárias mais de 167 mil árvores, em ambiente urbano, com 10 anos, para reter o mesmo CO2.

Em média, existem 90 tomadas por 100 quilómetros de estrada e 122 tomadas por 100 mil habitantes.