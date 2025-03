NASA desliga mais instrumentos científicos da Voyager para prolongar a missão

Está por um fio, mas resiste como numa outra nave alguma vez resistiu. Para esticar ao máximo a vida da Voyager 1, os responsáveis pela nave desligaram mais alguns sistemas.

Os especialistas em controlo de missões do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA estão a tomar medidas adicionais de conservação de energia para garantir que as sondas Voyager possam continuar a operar no espaço interestelar durante o máximo de tempo possível.

Os engenheiros desligaram o instrumento do subsistema de raios cósmicos da Voyager 1 em 25 de fevereiro. Este instrumento, que consiste em três telescópios que estudam os raios cósmicos, ajudou a NASA a determinar quando a Voyager 1 deixou a heliosfera.

A agência espacial planeia desligar a experiência de partículas carregadas de baixa energia da Voyager 2 a 24 de março. O instrumento LECP tem dois subsistemas e é utilizado para medir eletrões, iões e raios cósmicos no espaço. Quando escurecer, apenas três instrumentos científicos permanecerão operacionais em cada nave.

A NASA lançou as suas sondas gémeas Voyager em 1977 para estudar planetas na periferia do nosso sistema solar, incluindo os gigantes gasosos Júpiter e Saturno.

A Voyager 1 completou os seus objetivos planetários e entrou numa fase de missão alargada em 1980, acabando por se tornar o primeiro objeto de fabrico humano a atingir o espaço interestelar em 2012.

A Voyager 2 entrou em território interestelar em 2018. Até à data, são as duas únicas naves espaciais que atingiram este marco.

Ambas as sondas utilizam um sistema de energia de radioisótopos que gera eletricidade a partir do plutónio em decomposição. No entanto, após mais de 47 anos, a fonte de combustível está a começar a secar. Segundo a NASA, os sistemas perdem cerca de quatro watts de energia por ano.

Os instrumentos especializados na recolha de dados durante os primeiros sobrevoos planetários foram desligados pouco depois do fim dessas missões. Outros foram desligados sucessivamente para conservar energia e prolongar as missões. Cada sonda foi lançada com um conjunto quase idêntico de 10 instrumentos científicos.

Na Voyager 1, apenas o subsistema de partículas carregadas de baixa energia, o magnetómetro e o subsistema de ondas de plasma permanecem operacionais. A Voyager 2 também ainda tem o seu magnetómetro e subsistema de ondas de plasma, bem como o seu subsistema de raios cósmicos; o instrumento de partículas carregadas de baixa energia será desligado no final deste mês.

A NASA acredita que as últimas paragens devem permitir-lhes ganhar mais um ano ou mais antes de terem de desligar outro instrumento.