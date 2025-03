Sanita elétrica portátil usa película hermética biodegradável após utilização

A tecnologia está em todo o lado. Sim, esta é uma sanita elétrica portátil que utiliza uma película biodegradável, selada hermeticamente, após cada utilização. Não usa água nem produtos químicos tóxicos. E não cheira mal... dizem!

Sanita elétrica sem água e com gestão automatizada de resíduos

Num mundo onde a sustentabilidade e a eficiência no uso dos recursos são cada vez mais importantes, as soluções sanitárias portáteis evoluíram para reduzir o impacto ambiental. Uma dessas inovações é o WC Wrappon Sunny, uma alternativa sem água, elétrica e com sacos biodegradáveis, ideal para campistas, viajantes e pessoas em situações de emergência.

Desenvolvido pela empresa japonesa Nihon Safety, a Wrappon nasceu originalmente como uma solução para cuidados médicos em casa, destinada a pacientes com mobilidade reduzida. No entanto, o seu design prático e o inovador sistema de gestão de resíduos tornaram-no numa opção atraente para acampamentos, viagens em caravanas, embarcações e expedições em locais sem acesso a instalações sanitárias convencionais.

Ao contrário dos WC portáteis tradicionais, o Wrappon não necessita de água nem desinfetantes químicos para funcionar. O seu sistema de selagem hermética e coagulação dos resíduos permite uma gestão mais higiénica e evita maus cheiros, um problema comum nos modelos convencionais.

Funcionamento do Wrappon Sunny

O modelo Sunny foi desenhado para ser mais leve e acessível que versões anteriores, como o Trekker WT-4. Com um peso de 7 kg, o seu design ovalado lembra um WC doméstico, o que melhora o conforto do utilizador.

Para o seu funcionamento, seguem-se os seguintes passos:

Colocação da película biodegradável : Um rolo de película pré-carregado sela o interior do WC, formando um saco para os resíduos.

: Um rolo de película pré-carregado sela o interior do WC, formando um saco para os resíduos. Aplicação do coagulante : Antes da utilização, é adicionado um pó coagulante que solidifica os líquidos e neutraliza os odores.

: Antes da utilização, é adicionado um pó coagulante que solidifica os líquidos e neutraliza os odores. Utilização do WC : Podem ser depositados resíduos sólidos e líquidos, juntamente com o papel higiénico.

: Podem ser depositados resíduos sólidos e líquidos, juntamente com o papel higiénico. Selagem automática : Com apenas um botão, o sistema termo-sela e corta o saco, garantindo que os resíduos ficam completamente isolados.

: Com apenas um botão, o sistema termo-sela e corta o saco, garantindo que os resíduos ficam completamente isolados. Descarte do saco: O saco selado pode ser descartado juntamente com outros resíduos domésticos, sem risco de fugas ou maus cheiros.

Alternativa aos WC convencionais

Existem diversas soluções para a gestão de resíduos em ambientes sem canalização:

WC portáteis convencionais : Usam uma combinação de água e produtos químicos para armazenar os resíduos num tanque. Embora populares, exigem descargas em estações de esvaziamento, o que pode ser inconveniente.

: Usam uma combinação de água e produtos químicos para armazenar os resíduos num tanque. Embora populares, exigem descargas em estações de esvaziamento, o que pode ser inconveniente. WC secos separadores : Dividem a urina dos resíduos sólidos, usando substratos absorventes como serradura ou turfa. São uma opção ecológica, pois os sólidos podem ser compostados e os líquidos usados como fertilizantes.

: Dividem a urina dos resíduos sólidos, usando substratos absorventes como serradura ou turfa. São uma opção ecológica, pois os sólidos podem ser compostados e os líquidos usados como fertilizantes. Sistemas de sacos de resíduos (WAG bags) : São uma alternativa económica, consistindo em sacos especiais com coagulantes. Embora funcionem de forma semelhante ao Wrappon, exigem selagem manual e não têm um sistema automatizado.

: São uma alternativa económica, consistindo em sacos especiais com coagulantes. Embora funcionem de forma semelhante ao Wrappon, exigem selagem manual e não têm um sistema automatizado. Escavação de buracos: Método tradicional que consiste em cavar um buraco e enterrar os resíduos. Embora natural e gratuito, é regulado em muitas áreas e pode não ser viável em todos os ambientes.

O Wrappon Sunny destaca-se pela automatização do processo de eliminação de resíduos, evitando o armazenamento prolongado e a necessidade de manuseamento manual, como ocorre nos WC secos separadores ou nas bolsas WAG.

Segundo o fabricante, este sistema introduz melhorias significativas em sustentabilidade, especialmente com o uso de película biodegradável, uma característica não presente no modelo Trekker, que usa polietileno não degradável. No entanto, persiste a preocupação sobre a biodegradabilidade efetiva do material utilizado, uma vez que não foram apresentadas provas conclusivas sobre a sua decomposição em condições naturais.

Do ponto de vista económico, o Wrappon é uma das opções mais caras do mercado. Com um preço final de aproximadamente 740 euros e um custo adicional pelos insumos (película e coagulante), o preço por utilização pode chegar a 1,80 euros por descarga, o que representa um gasto considerável em comparação com outras soluções.

Além disso, o seu funcionamento requer uma fonte de energia (12V DC ou 100-240V AC), o que pode ser um inconveniente em zonas sem acesso a eletricidade.

O Wrappon Sunny representa uma inovação na gestão de resíduos portátil, oferecendo uma solução sem água, automatizada e com menor impacto ambiental do que outros sistemas.

Embora o preço possa ser um obstáculo para alguns utilizadores, o seu conforto, higiene e facilidade de utilização fazem dele uma opção atraente para quem procura uma alternativa sustentável e prática para aventuras ao ar livre ou situações de emergência.