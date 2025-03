Google faz testes no teclado Android e ninguém gosta! O que pode mudar no GBoard?

Ainda que existam muitas propostas de teclados no Android, a escolha da maioria dos utilizadores parece ter uma escolha óbvia. Falamos do GBoard da Google, que tem sido desenvolvido de forma ativa nos últimos anos. Agora, a Google parece ter mais um mudança a caminho, mas esta está a ser muito mal recebida pelos utilizadores.

Google faz testes no teclado Android

É bastante comum que várias empresas tecnológicas realizem experiências temporárias com um pequeno grupo de utilizadores para testar novas funcionalidades ou alterações de design. Uma das aplicações mais populares instaladas em praticamente qualquer dispositivo Android é o teclado da Google, conhecido como GBoard.

Pois bem, o alarme foi dado recentemente, quando vários utilizadores foram ao Reddit reportar que o design das teclas do GBoard tinha mudado completamente. Esta mudança tinha passando das habituais teclas quadradas que aproveitam melhor o espaço, para um design estranho onde as teclas são circulares.

Isto alertou os utilizadores, que estavam com receio que uma futura atualização do GBoard alterasse completamente o design das teclas. Estas surgiram menos precisas e não aproveitavam o espaço como deveriam. Claro que a experiência de utilização acabou por perder-se e os problemas surgiram.

Afinal, o que pode mudar no GBoard?

No entanto, com o passar das horas, parece ter-se confirmado que se tratava apenas de um teste temporário. A Google estava a estava apenas a realizar uma avaliação com um grupo restrito de utilizadores, pois para alguns deles o design controverso voltou ao original.

É surpreendente que uma aplicação que tem mais de 10 mil milhões de instalações sofra uma mudança tão radical, e que pareça que isso não poderia ser alterado nas definições. Teremos de aguardar para ver o que acontece com esta experiência, se a Google continuará com ela ou se o abandonará completamente.

De qualquer forma, existem outras alternativas no mercado para o problema do teclado virtual, pelo que os utilizadores terão sempre muitas outras opções. Assim, e mesmo que a Google mude o GBoard, existirão sempre alternativas para os utilizadores do Android.