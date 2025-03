Governo Trump aumenta pressão e exige que a Google venda o Chrome

O Chrome é um dos ativos mais interessantes e importantes da Google. Este browser, que domina a Internet, poderá estar em perigo, caso se confirmem as piores previsões. Tal como antes, também o governo Trump quer que o Chrome seja vendido e sai das mãos da Google. Será que esta é mesmo a melhor ideia?

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos reiterou nas últimas horas que a Google deve vender o seu browser Chrome. Isso servirá para promover a concorrência no ambiente de navegação online e, por isso, segue o mesmo caminho da decisão judicial de agosto do ano passado, que declarou a empresa culpada de práticas monopolistas.

Segundo o que avança o The Washington Post, o Departamento de Justiça apresentou o seu pedido no tribunal federal em Washington DC. Reiteram a sua proposta de novembro passado de dividir a empresa, começando pela venda do browser da Google.

Com esta medida, o Departamento de Justiça dos EUA pretende incentivar a concorrência no mercado dos browsers e das pesquisas na Internet, abrindo caminho a novos concorrentes. Estas últimas intenções estão em linha com as do Departamento de Justiça da administração do anterior presidente, Joe Biden, e significam que a divisão concorrência de Donald Trump é também muito séria contra a Google.

Recorde-se que em agosto do ano passado um juiz federal decidiu que a Google violara a lei concorrência nos motores de busca na Internet. Agora é esperar que o juiz Amit Mehta, do Tribunal do Distrito de Columbia, decida em abril sobre as medidas que a gigante tecnológica deverá adotar caso seja finalmente forçada a vender este ramo de negócio.

Não há dúvidas de que a Google tem alguns dos serviços mais populares da Internet, não só nos motores de busca, mas também nos browsers e também noutros serviços, como o e-mail e muitos outros. Ser obrigada a vender o Chrome não estava certamente nos seus planos e poderá ter impacto na empresa.