Samsung Galaxy S25 Edge: já sabemos a sua espessura exata, o seu peso e até o preço

O dia da apresentação do Galaxy S25 Edge da Samsung ainda está longe. Nesse momento vamos conhecer um dos smartphones mais finos alguma vez lançados pela fabricante coreana. O seu peso foi recentemente revelado, deixando claro que será um smartphone que vale a pena ter em conta. Agora, surgiram detalhes sobre os seus aspetos mais importantes, bem como o seu possível preço.

Galaxy S25 Edge: espessura exata e o seu peso Um dos leakers mais conhecidos sobre qualquer assunto relacionado com a Samsung divulgou o peso e a espessura do S25 Edge. O peso de 162 g segue-se a outros leaks anteriores, embora com um pormenor. Seria inferior a estes 162 g, pelo que pesará o mesmo que um dos três Galaxy S25 lançados em janeiro, o modelo base. É ainda um telemóvel muito leve, com 162 g, com especificações que o aproximam do Galaxy S25+, embora o verdadeiro objetivo seja impressionar o utilizador comum com a sua espessura fina. E eis que surgem os outros dados partilhados pelo Ice Universe sobre a espessura de 5,84 mm. É um pouco mais do que os 5,6 mm do Galaxy Z Fold 6 quando aberto, o que é um passo importante da Samsung para se aproximar de outras experiências tanto no design. Segue o caminho que a HONOR oferece com o seu dobrável Magic V3 ou o dobráveis da Huawei, como o Mate X6. Também surgiu o preço deste smartphone fino Segundo o leak, o preço continua a ser o mesmo do Galaxy S25+. Em Portugal, este telemóvel Samsung pode ser adquirido por 1.319,90 € na variante de 12 + 512 GB e 1.199,90 € na variante de 12 + 256 GB. Assim, já se prevê ver onde se encaixará o Galaxy S25 Edge quando for apresentado em breve. Corre o rumor de que este telemóvel da Samsung será lançado a 16 de abril e começará a ser distribuído em maio deste ano. O número de unidades disponíveis inicialmente será de 40.000, pelo que se prevê que a disponibilidade esteja limitada a vários países e regiões. Relativamente às especificações, deverá ter no seu interior o Snapdragon 8 Elite e uma câmara principal de 200 Mpx. Terá uma bateria de 4.000 mAh com tecnologia AloP e uma configuração base de 12 GB + 256 GB com possibilidade de outras variantes. Resta apenas esperar mais um pouco para se confirmar estas especificações e os restantes elementos agora revelados.