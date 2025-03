Descoberta emocionante! 4 novos exoplanetas mini-Terras numa estrela próxima

A Estrela de Barnard é uma estrela anã vermelha. É a estrela mais próxima do nosso sistema solar, a apenas 6 anos-luz de distância. Os astrónomos confirmaram anteriormente a existência de um planeta em órbita da estrela de Barnard, mais pequeno e menos maciço do que a Terra. Agora foram confirmados um total de quatro planetas conhecidos. Todos são “mini-Terras”, com apenas 20% a 30% da massa da Terra.

4 novos exoplanetas mini-Terra nas proximidades

Em outubro passado, os astrónomos anunciaram a descoberta do primeiro planeta conhecido a orbitar a estrela de Barnard, a estrela mais próxima do nosso sistema solar.

No passado dia 11 de março de 2025, uma equipa internacional de astrónomos afirmou ter confirmado a existência de mais três planetas, num total de quatro.

Os investigadores afirmaram que os quatro planetas são mais pequenos e menos maciços do que a Terra. Utilizaram o telescópio Gemini North, no Havai, e dados anteriores do Very Large Telescope (VLT), no Chile, para fazer a descoberta.

A estrela de Barnard tem planetas?

A estrela de Barnard é uma anã vermelha, o tipo de estrela mais comum na nossa galáxia Via Láctea. De facto, a maioria dos mais de 5.000 exoplanetas que os astrónomos confirmaram até agora em torno de outras estrelas orbitam anãs vermelhas.

Então, será que a estrela de Barnard também tem planetas? Parece razoável, dadas as numerosas outras anãs vermelhas com planetas.

Pesquisas anteriores sugeriram a existência de planetas em torno da estrela de Barnard, mas não foram confirmadas.

Depois, o estudo do ano passado, realizado com o Very Large Telescope, confirmou finalmente um planeta, com cerca de metade da massa de Vénus.

4 exoplanetas mini-Terras para a Estrela de Barnard

Agora sabemos que a Estrela de Barnard tem pelo menos quatro planetas! Jacob Bean, da Universidade de Chicago, liderou a nova pesquisa.

Utilizaram um novo instrumento chamado MAROON-X, ligado ao telescópio Gemini North. Foi concebido especificamente para procurar planetas à volta de anãs vermelhas.

O MAROON-X usa o método da velocidade radial na sua busca. Isto significa que deteta as pequenas oscilações de uma estrela devido a planetas que a puxam com a sua gravidade.

No total, as observações necessárias levaram tempo: 112 noites ao longo de três anos. Mas valeu a pena.

Os astrónomos conseguiram confirmar a existência de mais três planetas em torno da estrela de Barnard, mais o planeta anterior, num total de quatro.

É uma descoberta realmente excitante, a Estrela de Barnard é a nossa vizinha cósmica e, no entanto, sabemos tão pouco sobre ela. É um sinal de um avanço com a precisão destes novos instrumentos em relação às gerações anteriores.

Referiu o autor principal, Ritvik Basant, da Universidade de Chicago.

Todos os quatro planetas são mais pequenos e menos maciços do que a Terra. Têm cerca de 20% a 30% da massa da Terra. Por isso, o mais provável é que sejam rochosos.

No entanto, este aspeto ainda precisa de ser confirmado. Além disso, o quarto planeta é o exoplaneta menos maciço encontrado até à data usando o método da velocidade radial.

Confirmed at last! Following decades of disproven claims, four small exoplanets have been confirmed to orbit Barnard’s Star, the second-closest star system to Earth after Alpha Centauri. aasnova.org/2025/03/11/c... 🪐🧪 [image or embed]

Confiança nos dados

A descoberta faz lembrar os planetas à volta da TRAPPIST-1, outra anã vermelha. Esta estrela tem sete planetas rochosos conhecidos, todos de tamanho semelhante ao da Terra. Alguns desses planetas orbitam na zona habitável da estrela, onde as temperaturas podem permitir a existência de água líquida.

Ainda não se sabe se algum dos planetas da estrela de Barnard poderá ser potencialmente habitável. Mas será interessante ver o que mais os astrónomos conseguem descobrir sobre eles!

Conclusão: Os astrónomos confirmaram a existência de quatro exoplanetas mini-Terra em órbita da Estrela de Barnard, que é uma anã vermelha e a estrela mais próxima do nosso sistema solar.

Os investigadores publicaram as excitantes descobertas no The Astrophysical Journal Letters em 11 de março de 2025. | DOI: 10.3847/2041-8213/adb8d5