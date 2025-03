Conhece este discreto pormenor sobre os PHEVs da Hyundai, KIA e Volvo? Não o ignore…

Este desconhecido pormenor sobre os PHEVs da Hyundai, KIA e Volvo pode deixá-lo sem carro se o ignorar. A informação é uma arma.

PHEVs têm uma curiosidade...

Provavelmente, lembra-se de como era o processo de entrega de um automóvel novo há alguns anos. Ia ao concessionário, o vendedor dava-lhe uma explicação pormenorizada sobre o carro e, depois, para aprofundar conhecimentos, o proprietário lia o manual.

Hoje em dia, nada disso acontece, e encontrará curiosidades como estas nos modelos Hyundai e KIA, mas se não souber interpretar, poderá ter problemas!

Manuais com centenas de páginas... que ninguém lê!

Os tempos mudaram em tudo, tal como a forma como os automóveis são entregues quando se chega ao concessionário (e já há lugares que nem concessionário se pode chamar).

Quem se lembra terá vivido a experiência em primeira mão ou recordá-la-á de familiares ou amigos. Quando, depois de todas as formalidades que tinham de ser assinadas, entrava no seu carro novo e ouvia todas as explicações.

Sim, esses tempos já lá vão. Hoje em dia, os manuais do proprietário têm várias centenas de páginas, alguns chegam a ter mil, para que possa conhecer em pormenor todos os recantos do automóvel, e outros têm-no integrado no sistema multimédia, ao qual pode aceder através do comando de voz.

Uma novidade que já pode testar são os assistentes pessoais. Sim, hoje são tão avançados que explicam tudo o que é preciso saber. Mas, encontrar este curioso aviso em alguns modelos Hyundai ou KIA entre 700 páginas torna-se mais complicado.

Mas o que quer dizer este aviso?

Não o verá nas entradas de combustível de todos os modelos e versões das duas marcas coreanas, mas apenas naqueles equipados com motores híbridos plug-in PHEV, como o moderno e cada vez mais interessante Tucson.

Como pode ver, um autocolante avisa qual o tipo de gasolina que pode utilizar, mas acrescenta um relógio e uma hora certa. Um ícone que só pode ser explicado no manual.

E, como se pode ver acima, este pormenor curioso não se encontra na versão híbrida com recarga automática, mas apenas na híbrida plug-in.

Poderá pensar que este ícone o avisa que tem algum tempo para reabastecer, exato, não está enganado. A página 102 do manual de serviço explica que “o combustível deve ser adicionado ao depósito nos 20 minutos seguintes à abertura do tampão de enchimento do depósito”.

Recarregar baterias e reabastecer - um perigo a evitar

Faz sentido fazê-lo apenas um minuto depois de retirar a tampa de rosca e não 20 minutos depois. Mas o facto é que o sistema tem mais duas válvulas na linha de combustível que conduz ao depósito.

A primeira está quase no ponto em que a mangueira é inserida e a segunda está mais abaixo, pelo que se fechará ao fim de 20 minutos e deixará de ser possível reabastecer.

Para o voltar a fazer, terá de esperar esse tempo ou ligar o carro, desligá-lo e, assim, desbloquear a válvula. Isto acontece não só nos coreanos, mas também nos Volvo e também apenas com os PHEV, mas em vez de ter 20 minutos para reabastecer, tem 15 minutos.

Nos suecos, é preciso enroscar a tampa e fechá-la, depois voltar a enroscá-la e ativar o botão que envia um sinal para o painel de instrumentos mostrando um aviso de “depósito de combustível pronto para reabastecimento”.

Trata-se de uma medida de segurança para evitar encher o depósito enquanto o veículo está também a recarregar as baterias.

Poderá ser um caso raro, mas se alguém aproveitar a paragem para reabastecer, este sistema evita um mal maior.