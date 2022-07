E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do lançamento da nova linha OnePlus 10T, da nova MIUI 14, analisámos o F1 2022 e os headphones Sony Inzone H9, e muito mais.

O mercado dos smartphones está repleto de boas propostas, com marcas mais ou menos conhecidas. A Infinix é uma das menos conhecidas, mas com propostas muito interessantes face ao preço.

Hoje damos a conhecer um smartphone de gama média: é o Infinix NOTE 12 Pro.

James Webb é uma obra de arte da tecnologia. Demorou mais de 25 anos desde a conceção até ao momento que o telescópio espacial nos mostrou uma imagem do universo profundo como nunca o tínhamos visto. Este equipamento, que está a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, carrega um SSD de 68 GB. Este armazenamento, relativamente pequeno, é, contudo, o suficiente para lidar com imagens captadas num dia.

Com tanta tecnologia a olhar para um "novo velho universo", este armazenamento não é "escasso" para um equipamento que custou mais de 10 mil milhões de dólares?

Já aqui vimos que o corpo dos astronautas não regressa igual das viagens espaciais. Uma vez à procura de soluções para os vários problemas que surgem como resultado das missões, um grupo de investigadores criou um plano para evitar que os profissionais experimentem atrofia muscular.

O plano envolve exercícios de estimulação dos músculos.

A OnePlus vai reforçar a sua família de smartphones muito em breve e já anunciou a data do evento. O OnePlus 10T 5G será apresentado em agosto e será uma das melhor máquinas no segmento, com desempenho de topo graças ao Snapdragon 8+ Gen 1.

Venha descobrir a data de lançamento e mais alguns pormenores.

Já vão 2 anos desde a aquisição por parte da EA Sports da Codemasters e, por arrasto, do desenvolvimento da série F1, a simulação da competição de desporto motorizado mais empolgante do planeta.

2021 foi um ano em que a série trouxe algumas ideias novas, mas mantendo a sequência genética que tem vindo a cimentar a posição do jogo como o melhor, no que respeita a Fórmula 1.

Este ano, traz algumas novidades mas também algumas ausências. Venham ver...

O mundo tem procurado alternativas aos combustíveis fósseis e as energias renováveis são as soluções que mais destaquem têm. Assim sendo, uma empresária ucraniana desenvolveu painéis solares verticais para serem usados em varandas.

Este sistema “caseiro” poderia ajudar a Europa relativamente à crise energética que tem sido agravada com a guerra na Ucrânia.

Um estudo recente veio trazer-nos uma possível e catastrófica realidade. Segundo os resultados do trabalho, se uma estrela ao passar pelo nosso sistema solar movesse a órbita de Neptuno em apenas 0,1%, isso poderia eventualmente fazer com que os outros planetas colidissem uns com os outros ou fossem totalmente expulsos do sistema solar.

Calma, não se preocupe – isso não acontecerá na nossa vida, de acordo com o resultado da investigação.

A Xiaomi tem apostado forte nas atualizações da sua interface e as novidades parece não parar de surgir. Com uma atualização a ser enviada para os smartphones, há agora novas provas de que há algo novo a caminho.

Falamos da MIUI 14, que a Xiaomi está certamente a desenvolver para a apresentar nos seus smartphones. Esta surgiu pela primeira vez e apesar de não mostrar muito, acabou por provar que existe e está a ser desenvolvida pela marca.

A onda de calor que se vive na Europa não está a passar ao lado de ninguém e, tendo em conta o caráter atípico, há medidas de prevenção que têm de ser tomadas para garantir a segurança de todos e o normal funcionamento das estruturas. Pelas condições provocadas por esse calor, centrais nucleares, em cinco países, foram fechadas ou viram a sua capacidade de produção reduzida.

As estruturas estão dependentes de água que tem estado demasiado quente.

A NASA prepara afincadamente a missão Artemis. Depois de muita especulação e espera, a agência espacial finalmente revelou uma janela para o lançamento da Artemis 1, a primeira parte da grande missão que pretende enviar humanos novamente para a Lua. A revelação foi feita no passado dia 20 de julho, 53 anos depois de Neil Armstrong e os seus colegas, na missão Apollo 11, terem pousado no satélite natural da Terra.

Nesta comemoração, o orbitador Lunar Reconnaissance revisitou o local de aterragem da Apollo 11.

A Sony, bem conhecida pela criação da PlayStation, fez uma incursão no mercado dos periféricos gaming para PC, com a sua série Inzone, oferecendo dois monitores e três headsets direcionados para os jogadores. Os Inzone H9, com cancelamento de ruído, são os headsets topo na linha (sendo o outro o H3 e H7) que combinam o desempenho de áudio da Sony e o cancelamento ativo de ruído, com um conjunto de funcionalidades úteis.

Portanto, trazemos-lhe hoje uma análise a estes poderosos headsets da Sony, os Inzone H9.