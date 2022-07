As comparações do Windows 11 com o Ubuntu e outras distribuições Linux tem estado na ordem do dia. O sistema da Microsoft consegue ter um desempenho misto face a estas distribuições, mostrando assim que ainda tem algum caminho para percorrer.

Uma nova comparação veio mostrar o bom desempenho do Ubuntu 22.04, que com o Linux 5.19 ganhou terreno. Está muito mais próximo do Windows 11 e assim mais perto de dominar esta área que interessa a tantos utilizadores.

Ubuntu cada vez mais próximo do Windows 11

A Phoronix têm-se dedicado a comparar o desempenho dos sistemas Linux face ao Windows 11. Estes usam uma série de testes bem padronizados e avaliam assim o que cada sistema tem para oferecer. O mais recente colocou frente a frente o Ubuntu 22.04 LTS com o Windows 11.

Para ser uma avaliação justo, foi usado o mesmo hardware, o Lenovo ThinkPad X13 Gen 3, com uma configuração padrão bem conhecida:

Ryzen 7 PRO 6850U com Radeon 680M

16 GB de LPDDR5-6400

SSD Micron NVMe de 512 GB

Ubuntu 22.04 LTS com kernel Linux 5.15

Ubuntu 22.04 LTS com Linux 5.19

Windows 11 Pro

Este novo teste faz agora uso do Linux 5.19 e segue outro realizado há pouco tempo. Este usou o Linux 5.18 num sistema com o Intel Alder Lake e mostrou que o Linux fechou a o espaço que tinha para o Windows.

Kernel Linux 5.19 melhora o desempenho

Em primeiro lugar, foram realizados testes de benchmark do browser e os resultados são uma mistura no caso do Google Chrome. Embora testes como o WebXPRT mostram ganhos de cerca de 50%, outros, como o Basemark, não mostram melhorias significativas, colocando o Windows 11 muito mais à frente.

No entanto, e no caso do Firefox, o Linux 5.19 mostrou um desempenho mais favorável no geral, tendo até superando o sistema Windows 11. Embora os benchmarks do browser tenham mostrado a maior melhoria no novo kernel 5.19, os testes restantes são um pouco confusos.

Por exemplo, no teste de renderização com base física (PBR) LuxCoreRender, o Linux 5.19 no Ubuntu 22.04 LTS não mostra nenhuma melhoria. Na verdade, o desempenho realmente cai um pouco e dependendo da cena usada, o Ubuntu e o Windows 11 trocam choques em alguns lados.

Curiosamente, no teste de codificação de imagem JPEG, o sistema de teste Ubuntu parece estar à frente do sistema Windows 11 quando a velocidade de codificação é menor. No entanto, o Windows 11 acelera à medida que a velocidade de codificação é aumentada.

Enquanto isso, no teste de compactação usando o algoritmo de compactação de dados Zstandard, o Windows 11 está significativamente à frente do Linux. Já nos testes de jogos, o desempenho do Windows no OpenGL é terrível na AMD. Istoo poderá mudar com o próximo driver WDDM 3.1 Radeon, que mostra ganhos de até 55%.

No teste Yamagi Quake II abaixo, a API OpenGL parece estar indo muito bem no caso do Windows 11. No entanto, o desempenho do Vulkan não chega nem perto. Pode encontrar todos os resultados destes testes com um maior detalhe no site da Phoronix.