O WhatsApp tem procurado fazer evoluir o seu serviço e as suas apps dedicadas aos sistemas móveis. Estas alterações garantem que este serviço se mantenha no topo das preferências dos utilizadores em toda a Internet.

Para o conseguir, tem apresentado de forma recorrente novidades, que transformam o WhatsApp em várias áreas. A mais recente foi descoberta agora e parece estar dedicada às mensagens e conversas vão desaparecer, criando algumas alternativas.

Mais uma vez esta é uma novidade do WhatsApp que está a ser preparada pela empresa para ser apresentada mais tarde. Foi descoberta na versão dedicada a testes deste serviço, mas ainda não está acessível a quem escolheu usar esta versão.

Do que foi revelado, há uma novidade chamada Kept messages (Mensagens guardadas) e será a forma de guardar mensagens para ler mais tarde. A grande diferença é que este modo será usado nas mensagens e conversas marcadas para desaparecer.

Estas não vão ser marcadas como preferidas, ou com estrela, mas sim numa nova área das conversas do WhatsApp. Em cada uma destas conversas haverá agora uma área dentro das suas informações, onde podem ser acedidas as Mensagens guardadas.

Qualquer utilizador de uma destas conversas pode marcar uma ou mais mensagens como sendo para guardar. Ainda assim, e no caso de conversas de grupo, os administradores podem limitar o acesso a esta nova funcionalidade que está a ser preparada pelo WhatsApp.

Estando ainda num estágio muito inicial, há ainda muito a saber sobre esta novidade que o WhatsApp prepara. Dentro em breve, quando passar para o estado de avaliação para a versão beta, certamente que será revelada de forma mais visível.

Este é mais um passo do WhatsApp para melhorar a sua oferta aos utilizadores, em especial na gestão de conversas e mensagens. Junta-se a muitas outras apresentadas, e que estão já quase a ser disponibilizadas aos utilizadores de forma geral.