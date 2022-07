Apple Watch Pro terá novo design, um ecrã maior e poderá ter novos sensores, diz analista

Não temos dúvidas que, tal como no passado, a Apple irá vender o novo Apple Watch como "pãezinhos quentes". Mesmo que não traga um novo processador e que dê apenas um pequeno "upgrade" ao hardware, continuará a ser o melhor smartwatch do mercado, segundo os utilizadores. Aliás, as vendas não enganam, e estaremos a poucas semanas da apresentação do Series 8.

Nesta altura, sem indicações, indícios ou qualquer informação oficial por parte da empresa de Cupertino, os analistas, como Mark Gurman, da Bloomberg, apenas consegue ler nas entrelinhas. E dizem que vem aí um relógio Pro!

Smartwatch Pro em titânio?

Dentro de dois meses, a Apple revelará três novos relógios, incluindo o rumor Apple Watch Pro. Este novo modelo topo de gama, também chamado "robusto", e feito para "desportos radicais", será a nova aposta da empresa para um nicho específico de clientes.

Na sua última newsletter Power On, Mark Gurman da Bloomberg detalha mais informações sobre este próximo produto.

Já referimos, em várias publicações, que os rumores apontam que este Apple Watch Pro terá um ecrã maior, uma bateria com mais autonomia, e um novo sensor de temperatura corporal. Segundo as indicações conseguidas por Gurman, este relógio poderá ficar ligado durante vários dias com apenas um carregamento. Apesar de atualmente, para quem usa, saber que isso é de difícil gestão, o novo modo de baixo consumo, abrirá sem dúvida essa possibilidade.

Então o que há de novo?

De facto não há nada de novo no que toca ao rumor dos novos sensores, do modo de baixo consumo e até na tal versão "todo-o-terreno", o tal que será um duro! Contudo, adensam-se as opiniões que deverá aparecer igualmente "uma evolução da atual forma retangular, e não circular", o que significa que este Apple Watch Pro terá o seu primeiro aspeto atualizado desde 2018.

OK, mas não foi isso que se falou já no pré-lançamento do Apple Watch 7?

Na verdade há agora algumas "novas nuances" face ao rumor de 2021. Diz-se agora que será uma novidade para um topo de gama com cerca de 7% mais de ecrã. Além disso, terá um aspeto renovado, a fugir ligeiramente ao aspeto que conhecemos do atual Apple Watch Series 7.

Este tal topo de gama, além de ser maior e eventualmente trazer algo que os outros não trazem no seu interior, terá uma estrutura mais durável fabricada em titânio, o que o tornará então "extra resistente".

watchOS 9 tem material para o novo Apple Watch Radical

Como já foi escrito, o watchOS 9 traz novidades que cabem perfeitamente numa versão Apple Watch Pro para desportos radicais. Conforme referimos, este novo sistema operativo traz uma aplicação de treino renovada, mais dados retirados das atividades físicas do que nunca, enquanto também permite um novo visual aos modelos mais antigos com os novos Mostradores.

Sobre o sensor de temperatura corporal estar disponível com o Apple Watch Series 8 e o Apple Watch Pro, Mark Gurman diz que para já é o único sensor que se fala possível e que outros poderão ainda estar atrasados.

A tecnologia de pressão sanguínea provavelmente não chegará antes de 2025 e o sensor de monitorização da glicose poderá não estar pronto antes do final da década.

Portanto, apesar de não estar num futuro próximo outro sensor "WOW", como foi a tecnologia ECG, ainda assim, o novo modelo Pro será um salto qualitativo. Mas não há dúvida que a monitorização da glicose, para ajudar os utilizadores com diabetes, e o sensor de pressão sanguínea, para ajudar os utilizadores hipertensos, são trunfos poderosíssimos neste segmento.

