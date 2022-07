O mercado dos smartphones está repleto de boas propostas, com marcas mais ou menos conhecidas. A Infinix é uma das menos conhecidas, mas com propostas muito interessantes face ao preço.

Hoje damos a conhecer um smartphone de gama média: é o Infinix NOTE 12 Pro.

Infinix NOTE 12 Pro: um novo smartphone de gama média

O Infinix NOTE 12 Pro apresenta-se como uma nova proposta para a gama média. Assim, vem equipado com o processador MediaTek Dimensity 810 de 6nm e já preparado para ligações 5G.

Está disponível com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Há que considerar que é possível expandir a memória RAM até aos 13 GB com recurso ao espaço disponível para armazenamento interno, como é já habitual vermos no segmento.

Câmaras, ecrã e bateria

Na traseira inclui três câmaras, sendo a principal de 108 MP com abertura f/1.75 e com modo noturno avançado. As outras duas câmaras são para auxiliar a câmara principal. A câmara frontal é de 16 MP.

O ecrã do smartphone é AMOLED de 6,7" com resolução FullHD+ e apresenta um pequeno recorte ao centro para suportar a câmara frontal.

A fabricante destaca ainda o facto de ser um smartphone bastante fino, com apenas 7,9mm de espessura, incluindo uma bateria de 5000 mAh. Esta grande bateria pode ser carregada a 33W.

Há que referir que o smartphone integra um modo dedicado aos jogadores, que otimiza recursos como bateria e memória, além da própria temperatura do dispositivo. Além disso, vem com sistema de som com dois altifalantes, ligação jack de 3,5mm, é dual-SIM e ainda permite inclusão de um cartão de memória.

Preço e disponibilidade

O smartphone Infinix NOTE 12 Pro está disponível nas cores branco e preto, por apenas 241,30€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto INFINIX30Z. O envio é gratuito.

Infinix NOTE 12 Pro