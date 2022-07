Steam estará mesmo a chegar aos carros da Tesla

A ideia não é nova. No início do ano, Elon Musk deixou no Twitter a possibilidade da Steam ser integrado nos carros da Tesla, mas nada mais voltou a ser referido nesse sentido.

No entanto, uma nova publicação dá como certo que, em breve, além de carros elétricos com condução semi-autónoma, os Tesla poderão ser carros de gaming.

A Tesla quer expandir a sua coleção de jogos para carros e a integração da plataforma Steam nos seus carros não é uma ideia propriamente nova. Em resposta a um tweet, Elon Musk disse que a empresa está a fazer um bom progresso com a integração da Steam nos carros Tesla e que podemos esperar por uma demonstração “provavelmente no próximo mês”.

Atualmente, a Tesla já oferece vários jogos através do Tesla Arcade integrado, como Cuphead, Fallout Shelter ou Sonic the Hedgehog, mas a integração da loja digital do Steam poderá alargar ainda mais as possibilidades de jogo aos condutores.

As informações ainda são escassas para saber como irá ser integrada a plataforma, como poderão ser jogados e quais a limitações.

No passado a empresa prometeu trazer aos seus carros Model S e X títulos como Cyberpunk 2077 e The Witcher, já que vêm equipados com processador AMD Ryzen e uma GPU AMD RDNA 2, mas ainda não cumpriu.

Já em fevereiro,a Steam tinha sido nomeada ao lado de "títulos específicos" que estariam em testes para serem integrados nos carros, e este desenvolvimento, com potenciais testes para o próximo mês, poderá indiciar que jogos individuais poderão ser colocados de parte.

Atualmente, os jogos nos carros da Tesla não podem ser jogados pelo motorista quando o carro está em movimento, por questões óbvias de segurança. É importante relembrar que, apesar da condução autónoma estar em franco desenvolvimento, ainda é necessário que o condutor fique atento à estrada de forma a entrevir sempre que o sistema falhar.