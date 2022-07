MEO e Vodafone: Lista de freguesias que vai ter internet rápida

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgou hoje que a MEO/Altice Portugal e a Vodafone Portugal "já distribuíram as freguesias em que terão de assegurar banda larga móvel a 100 Mbps" a 90% da população.

Saiba já se a sua freguesia está na lista que agora foi divulgada.

No âmbito do processo de renovação, até 2033, dos direitos de utilização de frequências (DUF) da MEO e da Vodafone nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz, a ANACOM impôs a estes operadores obrigações adicionais de cobertura em 100 freguesias de menor densidade populacional, que não estão abrangidas pelas obrigações do regulamento do 5G. Nestas 100 freguesias, a MEO e a Vodafone terão de disponibilizar um serviço de banda larga móvel com um débito mínimo de 100 Mbps, que contemple, pelo menos, 90% da população.

Os dois operadores já chegaram a acordo quanto à distribuição das freguesias que cada um irá cobrir. Este acordo foi comunicado à ANACOM a 27 de junho de 2022 (o prazo limite era 30 de junho) e esta Autoridade, depois de o analisar, e nada tendo a obstar, procedeu à sua homologação. Estas obrigações de cobertura têm de ser cumpridas no prazo máximo de um ano, a contar da data de homologação do acordo (13 de julho de 2023).

Nos termos da deliberação da ANACOM de renovação dos DUF e do acordo referido, a MEO e a Vodafone devem cobrir, respetivamente, 56 e 44 das 100 freguesias listadas.

O regulador salienta que "estas 100 freguesias acrescem às freguesias que já são objeto de obrigações de cobertura decorrentes do Leilão 5G e de outras faixas relevantes".

Ou seja, "com esta imposição adicional de cobertura de 100 freguesias de baixa densidade populacional, a Anacom procura criar condições que assegurem uma maior coesão económica e social do território e facilitar a transição digital", lê-se na nota.

Estes objetivos, sublinha, "estão igualmente subjacentes às obrigações de cobertura decorrentes do leilão do 5G, que estabelecem que 75% da população das freguesias de baixa densidade deve ser coberta com banda larga móvel em 2023, percentagem que subirá para 90% em 2025 para as freguesias nas condições indicadas".

Lista das 100 freguesias que terão Internet a 100 Mbps

Lista das freguesias abrangidas pelas obrigações de cobertura Renovação DUF MEO e VODAFONE FREGUESIA MUNICÍPIO DISTRITO OPERADOR SUJEITO À OBRIGAÇÃO Ribeira de Fráguas ALBERGARIA-A-VELHA AVEIRO VODAFONE Avelãs de Cima ANADIA AVEIRO VODAFONE Moita ANADIA AVEIRO VODAFONE Vila Nova de Monsarros ANADIA AVEIRO MEO São Jacinto AVEIRO AVEIRO MEO Torreira MURTOSA AVEIRO MEO Gafanha da Boa Hora VAGOS AVEIRO VODAFONE Murtede CANTANHEDE COIMBRA VODAFONE Ourentã CANTANHEDE COIMBRA MEO Tocha CANTANHEDE COIMBRA VODAFONE São Caetano CANTANHEDE COIMBRA MEO Sanguinheira CANTANHEDE COIMBRA MEO União das freguesias de Covões e Camarneira CANTANHEDE COIMBRA VODAFONE União das freguesias de Portunhos e Outil CANTANHEDE COIMBRA MEO Alqueidão FIGUEIRA DA FOZ COIMBRA MEO Bom Sucesso FIGUEIRA DA FOZ COIMBRA VODAFONE Ferreira-a-Nova FIGUEIRA DA FOZ COIMBRA MEO Quiaios FIGUEIRA DA FOZ COIMBRA VODAFONE Seixo MIRA COIMBRA MEO Praia de Mira MIRA COIMBRA MEO Tentúgal MONTEMOR-O-VELHO COIMBRA MEO Ereira MONTEMOR-O-VELHO COIMBRA MEO União das freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca MONTEMOR-O-VELHO COIMBRA VODAFONE Paderne ALBUFEIRA FARO VODAFONE Odiáxere LAGOS FARO VODAFONE União das freguesias de Bensafrim e Barão de São João LAGOS FARO MEO Mexilhoeira Grande PORTIMÃO FARO VODAFONE São Brás de Alportel SÃO BRÁS DE ALPORTEL FARO VODAFONE Vila Nova de Cacela VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO FARO VODAFONE União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes ALCOBAÇA LEIRIA MEO União das freguesias de Pataias e Martingança ALCOBAÇA LEIRIA VODAFONE Reguengo do Fetal BATALHA LEIRIA VODAFONE São Mamede BATALHA LEIRIA MEO Carvalhal BOMBARRAL LEIRIA MEO A dos Francos CALDAS DA RAINHA LEIRIA MEO Alvorninha CALDAS DA RAINHA LEIRIA VODAFONE Carvalhal Benfeito CALDAS DA RAINHA LEIRIA MEO Vidais CALDAS DA RAINHA LEIRIA VODAFONE Coimbrão LEIRIA LEIRIA VODAFONE União das freguesias de Colmeias e Memória LEIRIA LEIRIA MEO Famalicão NAZARÉ LEIRIA MEO A dos Negros ÓBIDOS LEIRIA MEO Amoreira ÓBIDOS LEIRIA MEO Olho Marinho ÓBIDOS LEIRIA MEO Vau ÓBIDOS LEIRIA VODAFONE Carnota ALENQUER LISBOA VODAFONE Ota ALENQUER LISBOA VODAFONE Vila Verde dos Francos ALENQUER LISBOA VODAFONE União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres ALENQUER LISBOA VODAFONE União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana ALENQUER LISBOA MEO Santiago dos Velhos ARRUDA DOS VINHOS LISBOA VODAFONE Alcoentre AZAMBUJA LISBOA VODAFONE Aveiras de Baixo AZAMBUJA LISBOA VODAFONE Vila Nova da Rainha AZAMBUJA LISBOA MEO União das freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa AZAMBUJA LISBOA MEO Alguber CADAVAL LISBOA MEO Peral CADAVAL LISBOA MEO União das freguesias de Lamas e Cercal CADAVAL LISBOA VODAFONE Moita dos Ferreiros LOURINHÃ LISBOA MEO União das freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo LOURINHÃ LISBOA MEO União das freguesias de Dois Portos e Runa TORRES VEDRAS LISBOA VODAFONE União das freguesias de Maxial e Monte Redondo TORRES VEDRAS LISBOA VODAFONE Vila Franca de Xira VILA FRANCA DE XIRA LISBOA MEO Aguiar de Sousa PAREDES PORTO MEO Capela PENAFIEL PORTO MEO Bugalhos ALCANENA SANTARÉM MEO Monsanto ALCANENA SANTARÉM MEO Serra de Santo António ALCANENA SANTARÉM MEO União das freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro ALCANENA SANTARÉM MEO Raposa ALMEIRIM SANTARÉM MEO Alpiarça ALPIARÇA SANTARÉM VODAFONE Benavente BENAVENTE SANTARÉM MEO Samora Correia BENAVENTE SANTARÉM MEO Santo Estevão BENAVENTE SANTARÉM VODAFONE Valada CARTAXO SANTARÉM VODAFONE Vila Chã de Ourique CARTAXO SANTARÉM VODAFONE Azinhaga GOLEGÃ SANTARÉM MEO Pombalinho GOLEGÃ SANTARÉM MEO Alcobertas RIO MAIOR SANTARÉM MEO Arrouquelas RIO MAIOR SANTARÉM MEO Fráguas RIO MAIOR SANTARÉM VODAFONE Asseiceira RIO MAIOR SANTARÉM VODAFONE São Sebastião RIO MAIOR SANTARÉM VODAFONE União das freguesias de Azambujeira e Malaqueijo RIO MAIOR SANTARÉM MEO União das freguesias de Marmeleira e Assentiz RIO MAIOR SANTARÉM VODAFONE União das freguesias de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões RIO MAIOR SANTARÉM MEO União das freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João RIO MAIOR SANTARÉM VODAFONE Muge SALVATERRA DE MAGOS SANTARÉM VODAFONE União das freguesias de Glória do Ribatejo e Granho SALVATERRA DE MAGOS SANTARÉM MEO Assentiz TORRES NOVAS SANTARÉM MEO Chancelaria TORRES NOVAS SANTARÉM MEO Pedrógão TORRES NOVAS SANTARÉM MEO União das freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel TORRES NOVAS SANTARÉM MEO União das freguesias de Olaia e Paço TORRES NOVAS SANTARÉM MEO Canha MONTIJO SETÚBAL VODAFONE União das freguesias de Pegões MONTIJO SETÚBAL MEO União das freguesias de Poceirão e Marateca PALMELA SETÚBAL VODAFONE Sado SETÚBAL SETÚBAL MEO Sines SINES SETÚBAL MEO Porto Covo SINES SETÚBAL VODAFONE

ANACOM