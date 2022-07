A Samsung tem vindo a reservar o mês de agosto para o seu segundo grande evento anual dedicado à tecnologia móvel. Se dantes o evento de verão era para apresentar os novos Galaxy Note, com o fim desta linha os modelos esperados são os dobráveis.

Os Samsung Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip já têm data de lançamento marcada... mas ainda não é oficial.

Galaxy Unpacked com data revelada

Nas últimas semanas têm sido muitos os rumores a surgir em torno dos novos dobráveis da Samsung, os Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. A Samsung, neste processo, apenas se limitou a mostrar que está empenhada em criar mais e melhores produtos com ecrãs flexíveis, podendo mesmo haver espaço para o lançamento de uma nova linhas.

Historicamente, o evento para o lançamento destes produtos acontece no início de agosto, uma data que era reservada para a extinta linha Note e que foi apropriada então pelos dobráveis.

Sem que uma data tenha sido oficializada, o leaker Evan Blass de quem surgem muitos rumores que tendem a bater certo, partilhou uma imagem daquele que é apontado como o convite do evento.

A imagem mostra claramente a silhueta de um smartphone dobrável e tem a indicação de que o evento irá acontecer a 10 de agosto de 2022 com transmissão em direto no site da Samsung.

O que esperar do evento da Samsung?

Dos rumores já avançados, sabe-se que o Samsung Galaxy Z Fold4 virá com ecrã exterior de 6,2" e ecrã dobrável de 7,6". As mudanças face à versão Fold3 não serão muito evidentes, apenas haverá um ajuste do tamanho do dispositivo face ao tamanho dos novos ecrãs.

Outra novidade surge mais ao nível das câmaras que se assemelha ao Galaxy S22 Ultra. Quanto às câmaras de selfies, o ecrã interno irá manter a câmara sob o ecrã e o ecrã externo será perfurado por outra câmara. Tal como pudemos testar com a versão do Galaxy Z Fold3 a câmara sob o ecrã será apenas útil para chamadas de vídeo, dada a sua fraca qualidade. Esperemos que a versão deste ano venha relamente melhorada.

O processador deverá ser um Snapdragon 8+ Gen 1 e poderá ter versões com 128 GB, 256 GB, 512 GB e ainda 1TB. O Samsung Galaxy Z Fold4 deverá ser lançado ao lado do Z Flip4, dos novos smartwatches e até uma versão lilás (Bora Purple) do seu Galaxy S22. Espera-se que nessa altura seja também apresentada a nova One UI 5 baseada em Android 13.