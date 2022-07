EUA: Democratas querem que as empresas de criptomoedas revelem o seu gasto energético

O tema da mineração de criptomoedas é dos que mais desperta interesse por todos aqueles que acompanham de perto este assunto. No entanto, com a crise que levou à acentuada desvalorização das moedas digitais, têm surgido algumas informações que nos mostram vários outros aspetos deste mercado.

As mais recentes informações indicam que, nos Estados Unidos da América, os democratas querem agora que as empresas de criptomoedas revelem o gasto energético que têm com a mineração das mesmas.

Democratas querem saber o gasto energético da mineração de criptomoedas

De acordo com as informações, na passada sexta-feira (15) a senadora Elizabeth Warren e outros membros democratas do Congresso enviaram uma carta a dois reguladores federais, onde sugerem a que estas entidades façam algo relativamente à mineração de criptomoedas nos Estados Unidos da América.

Em concreto, a carta foi enviada aos diretores da Agência de Proteção Ambiental e do Departamento de Energia e teve como base investigações preliminares de legisladores que descobriram que apenas uma pequena parte das moedas digitais mineradas necessita de uma enorme quantidade de energia. Como tal, é objetivo dos democratas que estas entidades exijam que as empresas de mineração de criptomoedas revelem os dados referentes ao uso e emissões de energia.

Os detalhes da carta indicam que só sete das maiores empresas de mineração nos Estados Unidos têm, juntas, uma capacidade para gastar mais de 1 gigawatt de eletricidade. Esta quantidade é o equivalente a duas centrais elétricas de carvão ou, tal como referido, o suficiente para abastecer todas as casas em Houston. E estes valores são apenas uma estimativa, uma vez que não existem leis federais para ter um panorama geral do impacto ambiental que o boom da mineração de criptomoedas nos EUA tem.

Atualmente o país é o maior centro global de mineração de Bitcoins, contando normalmente com data centers a funcionar durante 24 horas para a extração das moedas.