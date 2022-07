Gráfica Intel Arc A770 executa jogos com uma temperatura abaixo dos 70ºC

Os últimos dias têm sido ricos ao nível do hardware, sobretudo por causa da Intel ter finalmente revelado oficialmente a sua placa gráfica Arc A750, sobre a qual já muito se havia escrito. Mas foram agora divulgados mais dados sobre um outro modelo de GPU da nova linha da empresa.

Foi agora também revelada a placa gráfica Arc A770 e, segundo as informações, esta será uma ótima escolha para os jogadores, no sentido em que executa vários jogos com uma temperatura abaixo dos 70ºC.

Intel Arc A770 abaixo dos 70ºC durante os jogos

Depois da Arc A750, ficámos agora também a conhecer a placa gráfica Intel Arc A770. A revelação aconteceu durante um vídeo no popular canal Linus Tech Tips, produzido em conjunto com alguns elementos da equipa da Intel. Este modelo é também uma edição limitada, à semelhança da irmã mais nova já apresentada, tendo também um design semelhante à mesma.

E segundo as informações avançadas por Tom Petersen e Ryan Shrout, representantes da fabricante norte-americana, a Arc A770 oferece uma boa capacidade de overclock e executa muito bem os jogos. O canal Linus adiantou que foram já realizados testes com esta GPU a executar os jogos Cyberpunk 2077 e Shadow of the Tomb Raider, no entanto os resultados dos mesmos ainda não podem ser divulgados ao público.

Mas o grande destaque desta revelação vai, sem dúvida, para o facto da gráfica Intel Arc A770 contar com o fantástico sistema de arrefecimento. Isto porque, enquanto os jogos eram executados, o equipamento conseguiu sempre apresentar temperaturas abaixo dos 70ºC, sendo que a máxima atingida foi de 69ºC. No entanto, é importante referir que não foram divulgados alguns dados como, por exemplo, a resolução e a qualidade gráfica usada durantes estes testes, nem a temperatura ambiente.

Esta GPU conta com o chip gráfico ACM-G10, 32 núcleos Xe, 4.069 ALUs (Arithmetic Logic Unit) e 32 unidades de aceleração de Ray Tracing. Por sua vez, os rumores indicam que o equipamento poderá oferecer um clock máximo de 2.4 GHz e 16 GB de memória VRAM GDDR6 com uma interface de memória de 256-bit. À semelhança da Arc A750, este modelo traz também duas ventoinhas com 15 hélices cada.

Para já ainda não existe uma data definida para o lançamento destas novas placas gráficas, mas Tom Petersen adiantou que elas podem chegar mais cedo do que se pensa.

Leia também: