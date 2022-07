A Xiaomi tem apostado forte nas atualizações da sua interface e as novidades parece não parar de surgir. Com uma atualização a ser enviada para os smartphones, há agora novas provas de que há algo novo a caminho.

Falamos da MIUI 14, que a Xiaomi está certamente a desenvolver para a apresentar nos seus smartphones. Esta surgiu pela primeira vez e apesar de não mostrar muito, acabou por provar que existe e está a ser desenvolvida pela marca.

A MIUI é uma marca que rapidamente identifica qualquer smartphone da Xiaomi. Esta personalização do Android tem muitas melhorias que a marca foi criando ao longo dos anos e que a Google ainda não decidiu abraçar para o seu sistema operativo móvel.

Esta parece estar já a desenvolver a próxima versão, que se pensa vir a ser baseada na próxima proposta do universo Android, a versão 13. Assim, deverá surgir a MIUI 14, que será novamente acessível a muitos smartphones da Xiaomi.

smartphones that were previously in line for the MIUI 13.5 interface will receive MIUI 14 instead.