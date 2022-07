Apesar de ser uma ferramenta muito útil, o Calendário da Google tem algumas lacunas que o tornam vulnerável e passível de ser explorado. Falamos de spam e de eventos falsos que podem ser despejados diretamente, sem que o utilizado o possa controlar.

A Google aprontou-se a resolver este problema de forma completa, tendo agora uma solução. Os utilizadores passam a ter a possibilidade de aceitar apenas convites dos seus contactos conhecidos.

Uma novidade para tirar o spam da agenda

Gerir o Calendário da Google é simples. Os convites e as entradas em agenda podem ser automáticos, ficando o utilizador com estes registos prontos a serem usados. Claro que há também a possibilidade de controlar ainda mais e apenas os convites aprovados passam para a agenda e para o Calendário.

A primeira opção é a mais simples, mas é também a que abre mais questões de segurança. A provar isso tem estado a onda de spam que tem afetado este serviço, sendo o Calendário inundado de marcações falsas e em muitos casos com links para malware e para a sua instalação.

Para eliminar este problema, a Google trouxe ao Calendário uma novidade importante. Agora, passa a haver a hipótese de aceitar automaticamente, mas de uma lista reduzida de utilizadores. Esta não é controlável, mas restringe-se apenas a contactos com remetentes conhecidos.

Como usar a nova opção do Calendário da Google

No computador, abra o Calendário da Google. Depois, na parte superior direita, clique na roda dentada e em seguida escolha Definições. Na parte esquerda, em "Geral", clique em Definições do evento e, em seguida, Adicionar convites ao meu calendário.

A opção a usar é a nova proposta da Google para o Calendário, chamada "Apenas se o remetente for conhecido". Neste caso, os eventos são adicionados ao seu calendário apenas se o remetente fizer parte dos seus contactos ou se for alguém com quem tenha interagido anteriormente. Isto ajuda a evitar spam no seu calendário.

Esta é a opção que muitos procuravam para eliminar de vez o spam do Calendário da Google, que vai agora ser alargada a todos. De forma simples, sem qualquer intervenção ou controlo alargado, a agenda do utilizador organizada, arrumada e, principalmente, livre de lixo.