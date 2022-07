A Google tem procurado aumentar não apenas a segurança do Android, mas ser ainda mais transparente no que toca às permissões que este usa. Não se foca apenas no seu sistema, mas vai mais longe e aposta também nas apps deste ecossistema.

Uma das últimas alterações tinha sido a remoção da lista das permissões usadas, movendo-as para outro local. Agora, a Google deu um passo atras e trouxe de volta esta área da Play Store, para ficar novamente acessível aos utilizadores do Android.

Uma mudança que a Google afinal vai reverter

As mudanças na Play Store são frequentes. A Google tem procurado melhorar esta sua loja de apps, que é o centro de uma área importante para o Android. É aqui que os utilizadores devem procurar as suas apps e assim rechear o seu smartphone com o que precisam.

Esta foi reorganizada há pouco tempo, com a Google e retirar a lista das permissões de uma área bem visível. Mudou-as para a Segurança dos dados, algo que não agradou à maioria. Agora esta volta ao seu local original, com uma justificação simples e que faz todo o sentido.

Privacy and transparency are core values in the Android community. We heard your feedback that you find the app permissions section in Google Play useful, and we've decided to reinstate it. The app permissions section will be back shortly. — Android Developers (@AndroidDev) July 21, 2022

Permissões vão voltar novamente à Play Store

O que a Google revelou para esta (nova) mudança é capaz de convencer os utilizadores. Segundo o que revelou, as permissões voltaram ao seu lugar original apenas porque a opinião geral de quem usa a Play Store foi que esta mudança não era bem-vinda.

Aparentemente, existe um interesse dos utilizadores da Play Store em ter toda a informação acessível de forma clara e rápida. Ao navegar na sua interface, e numa app qualquer, será possível ter de imediato informação essencial e que pode ajudar a escolher, ou não, uma app no Android.

The Data safety section provides users with a simplified view of how an app collects, shares, & secures user data, but we also want to make app permissions information easily viewable for users to understand an app’s ability to access specific restricted data & actions too. — Android Developers (@AndroidDev) July 21, 2022

Utilizadores do Android podem ver mais segurança

Apesar desta mudança, a Google pretende manter presente também a área Segurança dos dados. Esta vai estar presente em paralelo com a área de permissões das apps, mas com informação mais detalhada e com dados mais relevantes para os utilizadores do Android.

Espera-se que a mudança aconteça muito em breve, segundo o que a Google anunciou. Os programadores vão continuar a ter de declarar o que fazem com os dados dos utilizadores das suas apps no Android e assim serem mais transparente no que criam para este sistema.