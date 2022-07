O compromisso da Microsoft con a segurança não é novo e parece ter ganho um significado mais importante no Windows 11. A cada nova versão ou atualização surgem medidas mais focadas em proteger os utilizadores e os sistemas onde estes acedem.

Com uma das mais recentes builds do Windows 11, a Microsoft trouxe uma medida de segurança importante e que vai proteger mais os utilizadores. De forma muito discreta e sem qualquer aviso, a gigante do software passou a bloquear ataques de força bruta.

Uma das formas mais comuns, mais simples e até mais usadas para tentar aceder a um sistema é com ataques de força bruta. Estes tentam adivinhar a password usada para aceder, com base num dicionário ou num sistema de geração aleatório.

Para impedir esse tipo de ataques, quer no RDP, quer noutros serviços que são acedidos com password, a Microsoft fez uma mudança no Windows 11. Passou a ter ativa uma política que deteta e bloqueia as contas que sofram estas tentativas consecutivas de acesso.

@windowsinsider Win11 builds now have a DEFAULT account lockout policy to mitigate RDP and other brute force password vectors. This technique is very commonly used in Human Operated Ransomware and other attacks - this control will make brute forcing much harder which is awesome! pic.twitter.com/ZluT1cQQh0