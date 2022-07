Linha T da OnePlus está de volta com o OnePlus 10T 5G

A OnePlus vai reforçar a sua família de smartphones muito em breve e já anunciou a data do evento. O OnePlus 10T 5G será apresentado em agosto e será uma das melhor máquinas no segmento, com desempenho de topo graças ao Snapdragon 8+ Gen 1.

Venha descobrir a data de lançamento e mais alguns pormenores.

Foi através das redes sociais que a OnePlus anunciou o regresso das versões T dos seus smartphones de topo. A linha OnePlus 10 irá receber então um novo integrante, o OnePlus 10T 5G.

O smartphone será lançado a 3 de agosto, num evento que irá decorrer a partir de Nova Iorque, às 15 horas de Lisboa, com transmissão em direto, que estaremos a acompanhar.

Evolua além da velocidade

Evolve Beyond Speed ou, em português, evolua além da velocidade, é o slogan usado para este lançamento que irá trazer ao mercado um dos mais poderosos smartphones, equipado com Snapdragon 8+ Gen 1 da Qualcomm.

Este anúncio será também acompanhado pelo lançamento da interface de utilizador OxygenOS 13, baseada no Android 13.

Com este smartphone estará também de volta a capa traseira com um acabamento distinto, eventualmente com uma textura arenosa, considerando a envolvente da imagem partilhada. Não é certo que este modelo também venha com câmaras desenvolvidas em parceria com a Hasselbald, mas é provável que sim, tal como o OnePlus 10 Pro.

O evento de lançamento de dia 3 de agosto marcará também o regresso dos eventos presenciais que não aconteciam na empresa já há 3 anos, por causa de todas as restrições impostas pela pandemia.