E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, acompanhámos as novidades tecnológicas no MWC2023, demos conta do lançamento dos novos Hyundai i10 e i10 N, do ruggedphone FOSSiBOT F101, de avanços na ciência, e muito mais.

Há logótipos e imagens de marca que nos habituámos a ver e que parecem não mudar com os anos, como o da NOKIA. Contudo, o momento da mudança chegou para mostrar a nova estratégia e revelar os novos caminhos que vai seguir.

A Hyundai acaba de revelar o novo carro Hyundai i10, que chega com um design renovado. Os clientes têm ainda a opção de adquirir a versão N Line, inspirada no design dos modelos de alta performance da Hyundai.

Está a decorrer em Barcelona, o Mobile Word Congress 2023 está a ser montra de muita tecnologia que vai chegar ao mercado durante o ano, mas também de muitos produtos conceito que estão a ser desenvolvidos para tornar os dispositivos móveis ainda melhores. A Lenovo tem dois conceitos onde são abordados são ecrãs enroláveis, num PC e também num smartphone.

A Xiaomi anunciou no Mobile World Congress 2023 (MWC 2023), a sua mais recente conquista tecnológica conceptual, os Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition.

Não, não estamos a falar de ficção científica. Estamos a falar de física. Então, não fique incrédulo se lhe dissermos que um grupo de investigadores retirou essencialmente energia do nada, utilizando uma peculiaridade da mecânica quântica.

A FOSSiBOT surge no mercado dos rugged phones com uma proposta completamente diferente do que já existe. Além de uma enorme bateria de 10600 mAh, o modelo FOSSiBOT F101, vem com um altifalante generoso na traseira de 3.5W.

Existem milhões de estrelas gravitadas por planetas vários. Existem na nossa galáxia milhares de milhões de planetas, e alguns seguramente terão condições para albergar vida tal como a conhecemos. Portanto, poderá ser egoísmo da nossa parte dizer que estamos sós no Universo. Partindo dessa premissa e da evolução da tecnologia, alguns cientistas já sabem como será o primeiro contacto dos extraterrestres com a humanidade.

De uma forma geral, os smartphones atualmente oferecem autonomia para 1 ou 2 dias de utilização moderada, tendo as baterias uma capacidade entre o 4 000 e o 5 000 mAh. O mercado já oferece opções, mais no segmento dos robustos, acima dos 10 000 mAh, mas o que damos a conhecer hoje é diferente. Um dos mais acessíveis smartphones da Samsung com bateria de 30 000 mAh.

Como acontece todos os anos, a Xiaomi deverá ter a Mi Band 8 a ser preparada. Esta deverá trazer novidades, que este ano se esperam que sejam muito interessantes. Ainda sem muita informação sobre esta smartband, surgem agora as primeiras imagens da nova Xiaomi Mi Band 8.

Com alguma regularidade são divulgadas notícias insólitas que acontecem no mundo tecnológico. Por exemplo, recentemente mostrámos a criação de um teclado gigante que custou 13.500 euros para ser feito. E agora foi revelado aquele que é considerado como o maior computador portátil do mundo que tem um ecrã de 43 polegadas, uma placa gráfica Nvidia GeForce RTX 2060 e pesa 45 kg!

Os astrónomos encontraram um novo cometa. Rotularam-no C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Contudo, ainda não será para já que o iremos ver aqui da Terra, isto porque o astro só irá estar mais próximo ao sol (o seu periélio) daqui a mais de um ano. Portanto, a má notícia é que não o veremos antes de 2024! Mas a boa notícia é que as primeiras estimativas do brilho do cometa sugerem que ele será brilhante!