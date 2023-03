O maior portátil do mundo tem um ecrã de 43 polegadas e pesa 45 kg

Com alguma regularidade são divulgadas notícias insólitas que acontecem no mundo tecnológico. Por exemplo, recentemente mostrámos a criação de um teclado gigante que custou 13.500 euros para ser feito. E agora foi revelado aquele que é considerado como o maior computador portátil do mundo que tem um ecrã de 43 polegadas, uma placa gráfica Nvidia GeForce RTX 2060 e pesa 45 kg!

O maior portátil do mundo tem um ecrã de 43 polegadas

Recentemente foi revelado aquele que é descrito como o maior computador portátil do mundo. O equipamento tem um enorme ecrã de 43 polegadas, o que é algo verdadeiramente mostruoso quando estamos habituados a opções no máximo a rondar as 17 polegadas. Portanto, a grandeza do ecrã, que pode ser vista através das imagens, acaba por ser interessante no sentido de, por exemplo, a pessoa estar ao computador, mas num ecrã que é praticamente uma televisão.

Para além do tamanho do ecrã, este computador portátil também não é nada leve, tal como seria de esperar. No total, o computador pesa 45 kg, ou seja, de portátil acaba por ter só o nome, pois será complicado andar com o equipamento de um lado para o outro, muito menos numa mochila às costas.

Obviamente que o objetivo desta criação não é que este computador seja usado como um portátil comum, até porque grande parte destes projetos megalómanos acabam por surgir devido à criatividade e brincadeira.

O projeto surgiu através dos youtubers Evan e Katelyn e o vídeo do processo para a construção do maior portátil pode ser visto de seguida.

Ao nível do design, este gigante portátil acaba por ser semelhante aos modelos tradicionais. Tem um teclado, um ecrã, fecha e abre com dobradiças e para manter a estrutura estável foram usadas peças de alumínio. A máquina tem duas baterias internas, uma destinada à TV e outra para o computador.

Não traz uma motherboard, mas conta com um Intel NUC 11, um processador Core i7-1165G5 e uma placa gráfica Nvidia GeForce RTX 2060. Quanto ao consumo energético, este ronda os 260W.