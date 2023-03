Roménia criou um sistema de IA para ouvir as queixas e os pedidos dos cidadãos

A Inteligência Artificial (IA) tem sido tema de manchete e tem motivado a descoberta de contextos e processos que a tecnologia é passível de facilitar. Ora, a Roménia decidiu utilizar um sistema para conhecer, em tempo real, os problemas, as necessidades e as propostas dos cidadãos.

A emergência do ChatGPT e de outros sistemas alimentados por Inteligência Artificial (IA) focalizou as atenções nesta tecnologia e motivou a sua utilização em cada vez mais contextos. Se as grandes tecnológicas estão a arquitetar formas de a rentabilizar, a Roménia, por sua vez, está a pensá-la numa lógica de assistência virtual.

Durante uma reunião com os membros executivos, o primeiro-ministro da Roménia, Nicolae Ciuca, apresentou o ION. Conforme explicou, este desempenhará funções de conselheiro honorário: através da análise das redes sociais, a IA fará chegar, ao governo, os problemas, as necessidades e as propostas dos cidadãos, em tempo real.

Segundo o jornal local, Digi24, assim como o ChatGPT, o ION utiliza um modelo linguístico extensivo. No entanto, contrariamente ao chatbot da OpenAI, para já, o assistente virtual da Roménia não estabelece diálogos com os utilizadores.

Aquando da revelação, o ION foi apresentado como um espelho da realidade ao qual o primeiro-ministro terá acesso, em tempo real, representando todos os romenos num só. Conforme garantido, o sistema baseado em IA foi desenvolvido por uma equipa voluntária de engenheiros, académicos e especialistas da Roménia, não tendo o seu desenvolvimento implicado a aplicação de qualquer dinheiro público. Este é um exemplo da utilização de tecnologias emergentes no serviço público. [...] Na sua forma atual, o projeto "ION" tem uma enorme capacidade de aprender - quanto mais o utiliza mais acumula -, e a sua função é que, à medida que acumula conhecimento, esteja mais bem ligado e esteja muito mais próximo das pessoas.

Disse Sebastian Burduja, ministro da investigação, inovação e digitalização da Roménia, acrescentando que o ION "ouve" os romenos e pode resumir a informação, analisando as mensagens e gerando relatórios.

De acordo com o executivo, a IA está a ser desenvolvida por fases, estando, atualmente, na fase de aprendizagem. Além disso, explicou que o ION pode recolher os comentários dos utilizadores de três formas:

Através da análise de redes sociais, como o Twitter, onde as partes interessadas devem mencionar a conta @noisuntemION; Através do website ion.gov.ro, onde os cidadãos da Roménia são convidados a preencher um formulário, de modo a que a IA analise e transmita a informação ao governo; Por fim, os especialistas estão a planear instalar um robô nas escolas ou estações de metro, para que os cidadãos consigam interagir, pessoalmente.

O primeiro-ministro, Nicolae Ciuca, afirmou estar "convencido de que o uso da IA não deve ser uma opção, mas uma obrigação para tomar decisões mais bem informadas". A corroborar a necessidade de um sistema como aquele que a Roménia desenvolveu, um porta-voz do governo, Dan Carbunaru, revelou que o website do ION já está a funcionar e tem recebido muitos cidadãos.

