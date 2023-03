Astrónomos descobriram um novo cometa brilhante, muito brilhante!

Os astrónomos encontraram um novo cometa. Rotularam-no C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Contudo, ainda não será para já que o iremos ver aqui da Terra, isto porque o astro só irá estar mais próximo ao sol (o seu periélio) daqui a mais de um ano. Portanto, a má notícia é que não o veremos antes de 2024! Mas a boa notícia é que as primeiras estimativas do brilho do cometa sugerem que ele será brilhante!

O periélio para este cometa acontecerá a 28 de setembro de 2024. Nessa altura, algumas estimativas sugerem que poderá ter cerca de 0,7 de magnitude. Este brilho rivaliza com algumas das estrelas mais brilhantes do céu (embora, para os cometas, o brilho seja difuso, não num único ponto).

E, claro, como acontece com todos os cometas, quem o quiser seguir tem de estar ciente que são bolas finas de gelo e poeira, não correspondendo muitas vezes às expectativas.

Descoberta e nomeação do novo cometa

O telescópio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) na África do Sul descobriu o cometa C/2023 A3 em 22 de fevereiro de 2023. Além disso, observadores no Observatório da Montanha Púrpura (Zijin Shin ou Tsuchinshan) na China encontraram o cometa independentemente em imagens a partir de 9 de janeiro de 2023. Portanto, o cometa tem também o apelido Tsuchinshan-ATLAS.

À descoberta, o cometa estava ainda 7,3 unidades astronómicas (AU) do sol, e brilhava a uma magnitude reduzida 18.

Onde está o cometa agora?

A análise preliminar da sua trajetória sugere que o cometa "A3" completa uma órbita em torno do sol a cada 80.660 anos. A partir de março de 2023, o visitante celestial encontra-se atualmente entre as órbitas de Saturno e Júpiter. Embora alguns factos e datas específicas possam ser atualizados, atualmente parece que a abordagem mais próxima da Terra deverá ocorrer a 13 de outubro de 2024, às 05:38 UTC.

Segundo referem os astrónomos, existe um detalhe espantoso no cometa "A3". Este tem uma velocidade ardente: 290,664 quilómetros por hora ou 80,74 km por segundo, em relação à Terra.

E quando vai começar a diversão da observação do cometa?

Astrofotógrafos amadores no Hemisfério Norte podem começar a obter boas imagens do cometa que se aproxima no início de junho de 2024, enquanto o visitante desliza pela constelação de Virgo. O cometa perde-se no clarão do sol até agosto de 2024.

Depois passa no periélio - ou mais próximo do sol - a 28 de setembro de 2024. Observadores com uma visão desobstruída do horizonte oriental podem obter uma visão do cometa durante o periélio, especialmente se o visitante desenvolver uma cauda impressionante.

O desenvolvimento de uma boa cauda é uma possibilidade, porque o cometa estará muito mais próximo do sol do que o planeta Vénus. De facto, estará tão perto da nossa estrela que durante o periélio, o cometa A3 estará a roçar a órbita do planeta Mercúrio.

No entanto, esta proximidade da nossa estrela vem com um risco conhecido de cometas; a possibilidade de desintegração. Esta é a razão pela qual existe um debate atual sobre se este cometa sobreviverá ou não à sua aproximação ao sol.

Se o C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) sobreviver ao periélio, estará demasiado próximo do horizonte oriental durante a sua aproximação mais próxima da Terra. A boa notícia é que a alta velocidade do cometa irá levá-lo mais alto no céu durante as noites seguintes depois de passar pelo nosso planeta, tornando assim mais fácil a sua localização no céu ocidental.

Passagem mais próxima da Terra

A sua abordagem mais próxima da Terra vem a 13 de outubro de 2024. Nessa altura, poderia ser suficientemente brilhante para atingir a magnitude -0,2. À medida que passa entre a Terra e o Sol, a dispersão para a frente poderia fazer o cometa parecer ainda mais brilhante.

O reflexo da luz do sol sobre o pó e o gelo poderia aumentar a sua luz na nossa direção, fazendo-o brilhar consideravelmente, até à magnitude -5. Ou seja, se sobreviver.

Depois de o cometa se aproximar do sol, ele irá balançar perto da Terra. Mas como o faz, passa quase diretamente entre a Terra e o Sol, o que o torna um desafio de visão. No início de outubro, o cometa estará no céu amanhecer perto das constelações Hydra e Cratera.

Depois, no final de outubro, tal como aparece do outro lado do Sol, deslocar-se-á para o céu noturno, passando pela constelação da Serpente e pela constelação Ofiúco.