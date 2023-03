A FOSSiBOT surge no mercado dos rugged phones com uma proposta completamente diferente do que já existe. Além de uma enorme bateria de 10600 mAh, o modelo FOSSiBOT F101, vem com um altifalante generoso na traseira de 3.5W.

A FOSSiBOT é uma fabricante de smartphones chinesa, sediada em Shenzehn, criada em julho de 2022 por uma equipa de engenheiros já com muitos anos de experiência no setor dos smartphones robustos e de power stations. Aliás, o primeiro produto da empresa a ser lançado foi uma Power Station, FOSSiBOT F2400, em novembro do ano passado. Agora, estreou-se com o seu primeiro smartphone robusto.

FOSSiBOT F101 é um smartphone robusto com altifalante de 3.5W

O FOSSiBOT F101 é um rugged phone com as principais certificações exigidas atualmente num destes produtos IP68/IP69/MIL-STD-810G, que conferem resistência a água, poeiras, grandes variações de temperatura, embates, quedas... entre outros testes feitos em laboratório que atestam tais resistências.

Sendo um smartphone robusto, a estrutura robusta seria o seu maior destaque, contudo, as atenções ficam viradas para o altifalante na parte traseira, também ele com certificação IP68, à prova de água e poeiras. O altifalante tem uma cavidade de som de 11,5cm3 e tem 3,5W, conseguindo um volume máximo de 123dB, valores acima de qualquer smartphone.

A bateria do FOSSiBOT F101 tem uma capacidade de 10600 mAh, para uma elevada autonomia, o ecrã é HD+ com 5,45" e o processador é um Helio A22. A fabricante fala numa autonomia em standby de 44 dias.

Vem ainda com 4GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, tem câmara frontal de 8 MP e na traseira o módulo fotográfico é composto por uma câmara principal de 24 MP e ainda tem mais duas de 5 MP e 0,3 MP.

O novo ruggedphone FOOSiBOT F101 estará disponível para venda a partir do próximo dia 20 de março, por um preço expectável a rondar os 125€, abaixo até da maioria dos dispositivos com características semelhantes. Até lá, poderá inscrever-se no site oficial, onde ficará habilitado a ganhar um dos 6 smartphones FOOSiBOT F101 em sorteio.

FOOSiBOT F101