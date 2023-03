Espaço vai receber restos mortais de quatro presidentes dos EUA

A criatividade não tem limites e nem sempre surge de fontes esperadas. Aliás, uma funerária dos Estados Unidos da América (EUA) caprichou no plano e decidiu que vai enviar o ADN de quatro presidentes americanos falecidos, num voo memorial.

Fundada em 1994, a Celestis parece estar à frente do seu tempo. A missão é clara e vai além do convencional: se há quem queira dissipar-se nas águas do mar, haverá também quem queira perder-se pelo vazio do espaço. Para estes últimos, a funerária americana tem a solução.

Num voo memorial, ao qual chamou Enterprise, a empresa levará o ADN de quatro presidentes americanos já falecidos: George Washington, Ronald Reagan, John F. Kennedy e Dwight D. Eisenhower. No mesmo voo, previsto para o dia 4 de maio de 2023, viajará o material genético de outras pessoas, incluindo várias que trabalharam, outrora, no Star Trek.

O objetivo desta viagem (no mínimo) peculiar passa por estabelecer uma espécie de biblioteca genética no espaço, para, segundo a funerária, ajudar os colonizadores do futuro a reconstruir a história da Terra e, especialmente, dos EUA. Relativamente à forma como esses seres do futuro poderão recolher as amostras que serão, agora, enviadas para o espaço de nenhures, não foi adiantado qualquer palpite.

A operar desde 1994, a Celestis já realizou quase duas dezenas de viagens e já trabalhou com uma grande variedade de pessoas: desde artistas, a estudantes e cientistas. Além do Enterprise, que deverá descolar em maio deste ano, também outros, como o Tranquility e o Destiny, voaram para o espaço, em jeito de memorial, com ADN de pessoas falecidas, com diferentes ocupações e idades.

De ressalvar que a recolha do ADN daqueles que faleceram há mais tempo, como é o caso dos presidentes dos EUA, foi conseguida através do cabelo. Por sua vez, o ADN daqueles que faleceram recentemente tem sido extraído através de esfregaço oral.