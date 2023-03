Adolescentes vão estar limitados à utilização do TikTok 1 hora por dia

O TikTok é das redes sociais mais populares em todo o mundo porque... vicia. Vicia os criadores com base no crescimento e número de visualizações e vicia os seguidores que perdem horas do dia a ver vídeos curtos que nunca mais acabam. Mas estão mudanças para acontecer e a própria plataforma vai ter mecanismos para limitar a utilização a adolescentes a 1 hora por dia.

As contas de utilizadores com menos de 18 anos serão automaticamente limitadas a uma hora de utilização por dia. Esta é uma das funcionalidades para adolescentes, famílias e comunidade lançadas pelo TikTok.

A plataforma diz acreditar que as experiências digitais devem trazer "alegria e desempenhar um papel positivo na forma como as pessoas se expressam, descobrem ideias e se conectam". Por isso, quer melhorar os controlos de tempo no ecrã, fornecendo mais opções personalizadas, introduzindo novas configurações padrão para contas de adolescentes e expandindo o Acompanhamento Familiar com mais controlos parentais.

Limite de utilização a quem passa horas agarrado ao TikTok

Nas próximas semanas, cada conta pertencente aos utilizadores com idade inferior a 18 anos terá automaticamente definido um limite de tempo diário de 60 minutos no ecrã.

A decisão do limite de tempo permitido para adolescentes teve em conta uma investigação académica recente e informações do Digital Wellness Lab, do Hospital Infantil de Boston (EUA). Embora não exista um consenso sobre quanto tempo é considerado “demasiado”, ou até mesmo o impacto do tempo de ecrã de uma forma mais ampla, facto é que os adolescentes tendencialmente necessitam de algum apoio extra quando começam a explorar o mundo online de forma independente.

Neste caso, se o limite de 60 minutos for atingido, os adolescentes serão solicitados a introduzir um código de acesso para poderem continuar a observar, exigindo-lhes que tomem uma decisão ativa no sentido de prolongar esse tempo.

Isto vem no sentido de outros estudos que mostram que ter uma maior consciência da forma como se passa o tempo pode ajudar-nos a ser mais intencionais nas decisões que tomamos. O TikTok pretende incitar os adolescentes a definir um limite de tempo diário em frente ao ecrã, se pretendem desligar terminados os 60 minutos predefinidos ou passarem mais de 100 minutos no TikTok num só dia.

Além disso, todas as semanas será enviada uma notificação de resumo do tempo passado em frente ao ecrã a cada conta de adolescente.

Atualmente, o TikTok já tem outras medidas dedicadas aos mais jovens como, por exemplo, as contas privadas por definição para idades compreendidas entre os 13-15 anos, permite aos adolescentes fazer escolhas informadas sobre o que pretendem partilhar, quando, e com quem. Além disso, as mensagens diretas só estão disponíveis para criadores com 16 ou mais anos de idade e, a opção LIVE só está disponível para os membros da comunidade com pelo menos 18 anos.