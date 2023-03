Apple prepara uma mudança radical para os botões do iPhone 15 Pro

A cada nova versão do seu smartphone, a Apple procurar mudar mais do que pequenos pormenores. Isso parece estar a ser preparado para o iPhone 15 Pro, com alterações profundas em alguns elementos. A mais recente informação traz isso para os botões do iPhone 15 Pro.

Ainda que estejamos muito longe de conhecer o que a Apple prepara para o iPhone 15, há pormenores que começam a ser revelados. O iPhone 15 Pro é um dos que mais atenção tem tido e onde mais rumores têm sido revelados para todos.

A mais recente informação que chegou à Internet mostra que a Apple irá mudar de forma radical os botões do iPhone 15 Pro. Estes abandonam o seu formato tradicional de 2 botões, a que se soma o dedicado ao mute, para passar a ter uma solução unificada.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.



While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB