O WhatsApp tem procurado trazer aos utilizadores muitas ferramentas para se protegerem. A mais recente consegue dar a todos uma proteção essencial. Falamos de uma forma rápida de acabar de vez com todas as chamadas de spam.

Por ser sempre baseado no número de telefone do utilizador, o WhatsApp tem algumas lacunas que podem ser abusadas. Não é complicado ter acesso a estes números e depois conseguir abusar destes, com mensagens e com chamadas de spam. Naturalmente que são indesejadas e que ninguém as quer receber.

Claro que estas podem ser rejeitadas facilmente e sem qualquer problema, mas não deixam de ser incómodas para qualquer utilizador. Bastará rejeitar estas chamadas e não ser atendidas para que fiquem esquecidas e sem chatear o utilizador, mas rapidamente podem ser repetidas.

WhatsApp is working on a feature to mute calls from unknown numbers!



WhatsApp is developing a new feature that allows users to silence calls from unknown numbers, for a future update of the app.https://t.co/Us5Bm11snF