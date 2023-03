A Google nunca perdeu o hábito de dar nomes de sobremesas ao Android, ainda que tenha deixado de as mostrar publicamente. O Android 15, mesmo não existindo ainda, já tem uma sobremesa associada. É hora de dar as boas-vindas ao Android 15 "Vanilla Ice Cream".

O Android 15 também já tem nome de sobremesa

Como nos habitámos a ver, a Google tem uma forma diferente e divertida de criar e identificar as novas versões do Android, enquanto as vai desenvolvendo. A cada uma dá um nome de sobremesa, seguindo a ordem do alfabeto e sendo muito criativa.

Com a mais recente versão, o Android 14, a ser desenvolvida, a Google parece já estar a preparar o futuro e a criar as bases para o que será a versão seguinte do Android. Assim, e de forma natural, surgiu finalmente o nome do que será o Android 15.

It's a bit earlier than usual, but it seems the internal dessert code-name for Android 15 V has been revealed: "Vanilla Ice Cream". pic.twitter.com/pRTFJ4iIfO — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 3, 2023

"Vanilla Ice Cream" foi a escolha da Google

Tal como é hábito no sistema da Google, mais uma vez vamos ter uma sobremesa a ser a base desta nova versão. O Android 15 assume então a letra V e tem um nome à altura desta posição. Vamos ver surgir o Android 15 "Vanilla Ice Cream".

O novo nome surgiu já no código do próprio Android e estará já numa framework que vai ser desenvolvida e preparada nos próximos meses. As referências surgem já, numa clara alusão ao que será esperado para a próxima versão do sistema da Google.

Após terminar o Android 14 chegam as novidades

Claro que a simples existência de um nome ou código interno para o Android 15 vai conseguir dar alguma informação sobre o que esperar deste sistema. A Google terá ainda de terminar a versão que tem em mãos para depois se focar no desenvolvimento das novidades.

Depois de ter abandonado a designação pública dos seus sistemas com base nas sobremesas em 2018, a Google ficou apenas com os números de versão. Isso tem sido visto e recentemente foi novamente provado com o Android 14 "Upside Down Cake". Volta agora ao mesmo registo com o Android 15 e o possível "Vanilla Ice Cream"