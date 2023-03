Apesar de toda a publicidade negativa que a Netflix tem tido, este é ainda o serviço de streaming mais usado. Como tal, hoje explicamos como é possível experimentar as novidades da Netflix com a ativação de uma opção.

Acesso a novidades na Netflix

Quem explora a interface da Netflix encontra muitas opções que podem explorar facilmente. Estas garantem ao utilizador o máximo de funcionalidades e de configurações, que rapidamente transformam o serviço de streaming, muitas vezes para melhor.

Testes na interface

Uma opção menos conhecida dá aos utilizadores a possibilidade de experimentarem todas as novidades que vão sendo criadas e dadas para serem testadas. Basta aceder às definições da Netflix e verem todas as opções presentes e que podem ser usadas.

A que procuram está perto do final, com o nome "Participação em testes", e dá ao utilizador acesso ao que o seu próprio nome indica. Basta que cliquem em tal opção para terem acesso a uma nova área onde podem ativar ou desativar a participação nestes testes.

Tudo muda no controlo do streaming

É então nesta área que podem ativar a única opção presente, para que fiquem incluídos em testes e antevisões futuros. O Netflix alerta que esta opção não se aplica a testes relacionados com segurança, antifraude ou cumprimento dos Termos de Utilização.

Embora possa não dar ao utilizador acesso imediato a novidades, esta opção prepara-o para o que de futuro for criado. Não irá haver qualquer notificação, mas rapidamente vão ser percetíveis as mudanças que a Netflix aplica no seu serviço e que podem ser exploradas pelos utilizadores.