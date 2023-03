O segmento dos carros elétricos tem vindo a crescer significativamente. As vendas têm alcançado recordes e todo o ecossistema tem também vindo a evoluir. Condutores de carros elétricos podem vir a ganhar dinheiro com venda de energia à rede.

Carros elétricos: Venda da energia à rede...

A notícia está a ser avançada pelo JN que refere que as baterias dos veículos elétricos (VE) também podem ser uma fonte de rendimento para os proprietários de automóveis. Com esta "ajuda", os países podem mais facilmente estabilizar as suas redes elétricas. Esta ideia é baseada num facto simples: os veículos estão parados muito mais frequentemente do que estão em movimento, refere o jornal.

Joana Mundó Olivé, diretora-executiva da consultora Ecoserveis em Espanha, referiu que...

Os veículos estão estacionados 95 % do tempo, por isso podem oferecer flexibilidade ao fornecer eletricidade quando há mais procura e armazenando-a quando há menos procura. Tal pode ajudar a equilibrar a rede e, ao mesmo tempo, o utilizador final pode receber um rendimento adicional

O projeto V2Market, decorre até 2024, e tem como objetivo testes-piloto na área metropolitana de Barcelona, Espanha, no final deste ano, envolvendo veículos municipais e proprietários de VE individuais.

O V2Market irá analisar os dados relativos ao consumo de eletricidade e flutuações nos preços de energia em diferentes alturas do dia para ajudar as pessoas a prever as melhores horas para consumir energia ou fornecê-la à rede. Artigo originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.

A partir de meados de 2023, serão criadas cerca de 60 estações de carregamento automático no maior projeto deste tipo na Europa. O Parlamento Europeu aprovou a proibição da venda carros a gasolina e gasóleo a partir de 2035. Apesar de ainda faltar muitos anos para 2035, há objetivos intermédios de redução das emissões para 2030, tendo sido fixados em 55% para os automóveis de passageiros e em 50% para os veículos comerciais ligeiros.

