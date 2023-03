Samsung Galaxy A32 5G ganha bateria de 30 000 mAh… sim, leu bem!

De uma forma geral, os smartphones atualmente oferecem autonomia para 1 ou 2 dias de utilização moderada, tendo as baterias uma capacidade entre o 4 000 e o 5 000 mAh. O mercado já oferece opções, mais no segmento dos robustos, acima dos 10 000 mAh, mas o que damos a conhecer hoje é diferente. Um dos mais acessíveis smartphones da Samsung com bateria de 30 000 mAh.

O Samsung Galaxy A32 5G é um smartphone disponível por cerca de 200 € e foi lançado com uma bateria de 5000 mAh. Perante o hardware disponível, com esta bateria, facilmente, um utilizador mais comedido ultrapassará os dois 2 de autonomia, ainda assim, olhando para a utilização feita pela maioria dos jovens, esta deverá ficar-se por 1 dia ou dia e meio.

Sendo já um habito para muitos andar com a powerbank atrás ou mesmo com o carregador, ainda há quem tenha saudades de carregar o smartphone apenas uma vez por semana... se calhar com este Galaxy A32 5G modificado, poderá ser possível...

Mas como é que um Samsung Galaxy A32 5G ganha bateria de 30 000 mAh?

Um utilizador do Reddit, u/Downtown_Cranberry44, partilhou o projeto que levou a cabo para aumentar a autonomia deste modelo.

Segundo descreve, a bateria foi trocada por 6 células Samsung 50E, ligadas em paralelo, para criar uma bateria de 30 000 mAh. O trabalho não tem um grande acabamento, e o smartphone fica completamente desfigurado, mas serve para o teste.

Esta bateria demorou 7 horas a carregar na totalidade e o autor acredita que vai proporcionar autonomia para uma semana.

De notar que este procedimento poderá meter em causa a segurança do próprio utilizador, pelo risco de rebentar. O próprio smartphone certamente que não terá uma vida muito longa.