E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos das novidades no iOS 16.1, de diversos avanços na ciência, analisámos a coluna Tronsmart Bang Mini, a ebike Fiido X, e muito mais.

A coluna bluetooth Tronsmart Bang que aqui testámos ganhou uma versão mini. A Tronsmart Bang Mini é uma versão obviamente mais pequena e com algumas diferenças em termos de funcionalidades e especificações, e com uma portabilidade ainda maior.

Venha conhecer esta nova proposta da Tronsmart que, uma vez mais, surpreendeu pela qualidade de som e de construção.

Depois de 5 versões beta e um RC, está finalmente lançada a versão final do iOS 16.1, para todos os que têm iPhones compatíveis com esta versão. A Apple ao longo destas semanas de lançamentos para os programadores, deixou as várias novidades a descoberto que chegam para aumentar as capacidades dos smartphones.

Além das novidades, esta versão vem corrigir alguns bugs e trazer mais estabilidade ao iOS. Vamos conhecer o que há de novo.

Já alguma vez tinha imaginado um hotel alimentado inteiramente por energia fornecida por um carro? O conceito é inovador e foi a Hyundai que teve a ideia.

A Hyundai apresentou o primeiro hotel do mundo alimentado por energia automóvel. O Hotel Hyundai abriu as suas portas e oferece uma experiência única graças ao Hyundai IONIQ 5.

Mais uma vez, a tecnologia aliou-se à medicina e os resultados podem ser surpreendentes. Uma equipa de cientistas desenvolveu uma nova tecnologia capaz de imitar (quase) perfeitamente a estrutura dos vasos sanguíneos dos seres humanos.

O futuro das cirurgias, bem como a vida das pessoas, pode vir a conhecer mudanças significativas.

A Inteligência Artificial é uma tendência crescente e é possível que algumas das suas aplicações sejam um tanto surpreendentes. Desta vez, falamos-lhe de um partido político baseado na tecnologia.

Apesar de a novidade parecer demasiado futurista, chega-nos da Dinamarca.

Nos últimos anos têm sido várias as fabricantes de tecnologia que têm apostado em earpods. Com tanta inovação, é natural que os últimos equipamentos anunciados por fabricantes tenham tecnologia de ponta assim como um design aprimorado.

A Nothing anunciou hoje os fantásticos Nothing Ear (stick). Saibam porquê?

O mercado das bicicletas elétricas continua em crescimento e a oferta está cada vez mais abrangente. Se numa primeira Era as bicicletas elétricas saltavam imediatamente à vista, por se diferenciarem significativamente no seu aspeto, atualmente há alguns modelos que já exigem um olhar mais atento para perceber do que realmente se trata. A Fiido X é um desses casos.

Depois de algumas semanas de teste à Fiido X na sua nova versão, hoje trazemos uma análise completa. Saiba tudo o que pode esperar desta Ebike, incluindo as mais recentes melhorias.

Em ano de despedida da série FIFA, a EA Sports lançou FIFA 23, a edição desta época que prometia um sentimento nostálgico de despedida. E não é para menos, foram mais de 20 anos de FIFA... Efetivamente, FIFA 23 conta com algumas novidades, muitas melhorias e surpresas no seu onze titular sendo que já tivemos o prazer de experimentar.

Dessa forma, o Pplware já deu os primeiros chutos na bola e... Bem, venham ver o que achámos!

O Hubble, lançado para o espaço em 1990, é um dos principais equipamentos que mostra à humanidade a magnitude do Universo... ou uma parte dele muito pequena. Como tal, o Space Telescope Science Institute (STScI) lançou um novo vídeo de imagens captadas por este telescópio espacial.

O vídeo intitula-se "Maravilhas Cósmicas ou Cosmic Wonders". É, na sua essência, uma digressão por alguns fenómenos fascinantes do cosmos.

Quando, em 2019, Grounded foi anunciado pela Obsidian Entertainment, cedo se percebeu que seria um projeto extremamente ambicioso e que se iria revestir de grande relevância para a Microsoft.

Aliás, uma conversa entre Phil Spencer e Adam Brennecke (responsável da Obsidian) emitida em Setembro deste ano, veio fortalecer ainda mais essas expetativas e empolgamento que o jogo estava a gerar para a máquina da Microsoft.

Grounded, que acabou de sair de Acesso Antecipado e com entrada direta no catálogo do Xbox Game Pass, já foi experimentado por nós. Venham ver como é sobreviver num simples quintal mas... tendo o tamanho de uma formiga.

A XPPen é uma marca líder de tablets e monitores gráficos digitais que se tem dedicado à criação de soluções profissionais, de alta qualidade para design gráfico, para designers, artistas, amadores, estudantes, e muitos outros...

É neste contexto que, ao mercado europeu, acaba de chegar a segunda geração do modelo XPPen Artist 13.

Uma das maiores queixas nos sistemas Wi-Fi que temos nas nossas casas e mesmo a falta de cobertura em algumas zonas. Tudo fica centrado no router do operador e isso não é suficiente em muitos casos.

É para complementar estas soluções que surgem propostas como o Mercusys Halo H50G, um kit Wi-Fi que pode usar para expandir a sua rede. É simples, prático e ainda garante uma estética que dificilmente ficará mal em qualquer ponto da casa. Vamos conhecer esta solução.

Pode parecer uma ideia peregrina, contudo, vindo do Japão, não será de admirar a utilidade. Isto é, se as pessoas têm máquina de lavar roupa em casa, por que não uma máquina para lavar o corpo? Calma, a ideia não é de agora, já nos anos 70 havia quem quisesse trocar em casa o poliban (vulgo bases de duche) ou a banheira por uma máquina de "limpeza do real corpo humano".

Segundo a ideia dos investigadores japoneses, a pessoa mete-se dentro de uma máquina de lavar e é-lhe servida uma limpeza automatizada com todo o conforto. O vídeo não deixa dúvidas.

Ter internet por Wi-Fi em todas as divisões da casa é sempre um desafio. Nos últimos anos têm aparecido interessantes soluções e hoje é possível minimizar tal problema.

A devolo, marca bastante conhecida nesta área de soluções de comunicação, lançou recentemente os Turboboosters, os repetidores Wi-Fi da devolo que realmente funcionam.