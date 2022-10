Apple lança iOS 16.1 e traz várias novidades

Depois de 5 versões beta e um RC, está finalmente lançada a versão final do iOS 16.1, para todos os que têm iPhones compatíveis com esta versão. A Apple ao longo destas semanas de lançamentos para os programadores, deixou as várias novidades a descoberto que chegam para aumentar as capacidades dos smartphones.

Além das novidades, esta versão vem corrigir alguns bugs e trazer mais estabilidade ao iOS. Vamos conhecer o que há de novo.

O que há de novo no iOS 16.1?

Como temos vindo a falar, a empresa de Cupertino disponibilizou mais algumas funcionalidades prometidas aquando a apresentação do sistema operativo na WWDC 2022.

Fototeca partilhada em iCloud

Uma biblioteca separada para partilhar fotografias e vídeos com até mais cinco pessoas.

As regras de configuração permitem partilhar facilmente fotografias antigas com base na data de início ou nas pessoas que aparecem nas fotografias durante a configuração ou o acesso a uma biblioteca.

Filtros da biblioteca para mudar rapidamente entre a biblioteca partilhada e a biblioteca pessoal ou ver ambas as bibliotecas em simultâneo.

As edições e permissões partilhadas permitem que todos os participantes adicionem, editem, marquem como favoritas, legendem e apaguem fotografias.

A opção de partilha na Câmara permite optar por enviar as fotografias tiradas diretamente para a biblioteca partilhada ou ativar uma definição para partilhar automaticamente quando forem detetados outros participantes por perto que estejam a usar Bluetooth.

Atividades em tempo real

As atividades em tempo real de aplicações de terceiros estão disponíveis na Dynamic Island e no ecrã bloqueado em modelos do iPhone 14 Pro.

Fitness+

Suporte para Apple Fitness+ no iPhone mesmo sem um Apple Watch.

Carteira

Partilha de chaves do carro, do quarto de hotel e de outras chaves de forma segura na aplicação Carteira através de aplicações de mensagens, como Mensagens e WhatsApp.

Casa

Suporte para Matter, a nova norma de conectividade para casas inteligentes que permite a interoperacionalidade de uma vasta gama de acessórios para casas inteligentes em diferentes ecossistemas.

Livros

Os controlos de leitura são automaticamente ocultados quando começa a ler.

Esta atualização também inclui correções de erros para o iPhone:

Conversas apagadas poderiam aparecer na lista de conversas na aplicação Mensagens.

O conteúdo da Dynamic Island não estava disponível quando era usado o acesso fácil.

CarPlay poderia não conseguir estabelecer ligação se fosse usada uma aplicação de VPN.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple. Encontrará informação acerca do conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple no site.