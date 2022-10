Syberia: The World Before já tem data de lançamento

Syberia, a obra criada por Benoît Sokal, encontra-se a fazer 20 anos de existência e as celebrações vêm acompanhadas por Syberia: The World Before.

Com a data de lançamento já anunciada, para as consolas (lançado previamente para PC), venham conhecer um pouco mais sobre o jogo.

Syberia: The World Before, baseado no universo criado pelo autor Benoît Sokal, encontra-se prestes a ser lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X, com a data de lançamento recentemente anunciada a apontar para 15 de Novembro.

Após o lançamento bem sucedido para PC, no ano passado, a Microids decidiu lançá-lo para as consolas de Nova Geração e desta forma, o momento está a chegar para esta aventura point'n click.

Nesta nova aventura, o jogador joga controla Kate Walker e Dana Roze, duas mulheres perspicazes e bastante determinadas a descobrir os mais profundos mistérios que se lhes colocam à frente.

A ação decorre no ano de 1937, em Vaghen e Dana Roze é uma rapariga de apenas 17 anos que começa a despontar como pianista. Com um futuro brilhante pela frente, Dana é feliz e com motivos para enfrentar um futuro de forma risonha e alegre.

No entanto, sombras escuras começam a ensombrar o seu brilhante futuro, à medida que a ameaça fascista começa a espalhar-se pela Europa. Era o pronuncio da 2ª Grande Guerra Mundial...

Entretanto, na Taiga (Rússia), no ano de 2004, Kate Walker uma advogada de Nova Iorque, com uma vida algo conturbada. Contudo, um evento trágico lança-a numa aventura que a leva a procurar a sua própria identidade.

Em Syberia: The World Before, o jogador irá participar numa aventura que decorre tanto no Espaço (em diferentes zonas do planeta) como no tempo (em diferentes épocas da História) e tentar descobrir os mistérios interligados de ambas as personagens.

Com um enredo rico e repleto de mistérios que só Benoît Sokal e Lucas Lagravette poderiam criar dentro deste universo, os jogadores irão visitar belos cenários de diferentes zonas e épocas, assim como vão conhecer diversos personagens extremamente ricos e interessantes, enquanto controlam Kate Walker e Dana Roze nas suas aventuras por encontrar respostas a questões que se encontram esquecidas há demasiado tempo.

Como curiosidade final, o facto da banda sonora ser da autoria de Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia).

Syberia: The World Before Collector's Edition

Adicionalmente, foi ainda revelada a existência de uma edição Collecttor's Edition de Syberia: The World Before, para Playstation 5 e Xbox Series X.

Foi também divulgado o conteúdo dessa edição de Colecionador, que podem ver de seguida:

Full Game

Metal Case

Adjustable Figurine of Kate & Dana

Artbook

Music Box

Map of Vaghen

Exclusive Lithograph

Keychain

Set of Postcards

Digital Script of the Prologue

Digital Soundtrack

Collector’s Box

Syberia: The World Before será lançado para Playstation 5 e Xbox Series X a 15 de Novembro deste ano.