Apple lança finalmente o iPadOS 16.1 com o controverso Stage Manager

Depois de ter sido anunciado pela primeira vez na WWDC em junho e de ter sofrido um atraso de um mês, a Apple está agora a distribuir o iPadOS 16.1 aos utilizadores em todo o mundo. O iPadOS 16 inclui uma série de alterações para os utilizadores de iPad, encabeçado pela nova e controversa funcionalidade multitarefa Stage Manager. Mas há mais!

Após a saída dos novos iPads da linha Pro e do novo da linha convencional, a Apple precisava mesmo resolver a questão do sistema operativo dos seus tablets. E assim está lançada a nova versão.

Conforme é sabido, a Apple após o lançamento dos seus produtos de setembro, tem de lançar várias versões até afinar de forma equilibrada os sistemas operativos a correr nos mais diversos dispositivos. Contudo, este ano, a Apple adiou o iPadOS 16 para outubro e lançou o iOS 16 em setembro, como inicialmente previsto.

Isto significa que o lançamento de hoje do iPadOS 16.1 é a primeira versão do iPadOS 16 disponibilizada ao público em geral.

iPadOS 16.1 adiciona o Stage Manager

Uma nova forma de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, facilmente. Redimensione as janelas à sua maneira e, pela primeira vez no iPad, veja-as sobrepostas no ecrã.

Quando foi anunciado pela primeira vez, a Apple disse que o Stage Manager só estaria disponível no M1 iPads, incluindo o mais recente iPad Air e iPad Pro. Algumas semanas atrás, contudo, a empresa recuou e disse que os modelos iPad Pro de 2018 e 2020 também poderiam utilizar o Stage Manager.

Num futuro lançamento do iPadOS 16, o Stage Manager irá também adicionar ao iPad um suporte externo adequado ao monitor. No entanto, esta funcionalidade, será limitada apenas aos modelos M1 (e agora M2) iPad Pro.

Mensa­gens

Segundo a Apple, esta versão traz a reinvenção das mensagens.

Assim, já é possível editar a mensagem que o utilizador acabou de enviar ou até cancelar o seu envio. E se este não puder responder logo, pode marcar uma mensagem como não lida para responder mais tarde.

Mail

Pesquisa melhorada. A pesquisa oferece resultados mais precisos, completos e apresenta sugestões ainda antes de começar a escrever. As novas funcionali­dades do email permite, anular e agendar envio. Acompanhar. Adicionar hiperligações complexas.

Agora é fácil anular o envio de emails, programar uma hora específica para o envio ou definir lembretes para responder mais tarde. Também pode adicionar hiperligações com pré-visualização para apresentar mais informação de forma simples e clara. Caso se esqueça de anexar ficheiros ou de incluir destinatários, o Mail pergunta se quer acrescentar a informação em falta.

Novos modos de ecrã

Agora, o iPad Pro de 12,9 polegadas exibe as cores de referência dos padrões mais populares, além dos formatos de vídeo SDR e HDR. Use-o como dispositivo independente ou ecrã secundário com a funcionalidade Sidecar no Mac quando a precisão cromática for essencial para o trabalho.

Meteorologia no iPad

Com a app Meteorologia no iPad, é possível ver todas as informações em mapas com animações fantásticas no grande ecrã.

Receba notificações oficiais sobre eventos meteorológicos graves, como tornados, tempestades, cheias e muito mais.

App Casa remodelada

A app Casa foi reconfigurada de alto a baixo para ser ainda mais eficiente e segura.12 Controle todos os acessórios de domótica no novo separador Casa. Com novas categorias para temperatura, luzes, segurança e muito mais, pode aceder aos seus acessórios com um único toque. E com a vista multicâmara, tudo o que é importante está sempre sob controlo.

Estas são apenas algumas das muitas e boas novidades. Pata saber mais, veja a informação detalhada partilhada no site do sistema operativo.