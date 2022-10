Uma das maiores queixas nos sistemas Wi-Fi que temos nas nossas casas e mesmo a falta de cobertura em algumas zonas. Tudo fica centrado no router do operador e isso não é suficiente em muitos casos.

É para complementar estas soluções que surgem propostas como o Mercusys Halo H50G, um kit Wi-Fi que pode usar para expandir a sua rede. É simples, prático e ainda garante uma estética que dificilmente ficará mal em qualquer ponto da casa. Vamos conhecer esta solução.

Um sistema Wi-Fi simples de montar e usar

É impossível não encontrar no mercado uma solução para alargar a rede de casa. Nem sempre se recorre ao Wi-Fi, mas a verdade é que este sistema permite ao utilizador uma liberdade maior e garante também a dispensa de cabos e de outros adaptadores.

Para complementar ainda mais e garantir uma solução equilibrada surge o kit Mercusys Halo H50G. Este é composto por 2 pontos de acesso Wi-Fi que podem adaptar-se a várias soluções e assim garantir a cobertura máxima em qualquer ponto da casa.

Em primeiro lugar, e porque esta é cada vez uma parte mais importante, temos de falar da estética do Halo H50G. Os pontos de acesso são pequenos cubos, totalmente brancos e que podem ser facilmente mudados de local, sem grands complicações.

Quando ligados, e ao contrário de outras soluções, mantêm-se discretos e quase impossíveis de serem vistos. Apenas uma simples luz a indicar que está ligado é visível, mas numa cor discreta (azul) e que passa muito bem sem ser vista.

Alargar a cobertura com o Mercusys é simples

Em termos de funcionalidades, este kit da Mercusys pode funcionar como pontos de acesso normais ou criar uma rede mesh, que dispensa a ligação a uma rede física nos pontos de acesso mais distantes. Assim, cabe ao utilizador escolher o que quer e como quer, acontecendo tudo de forma simples.

Em termos de protocolos e normas (IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz), o Halo H50G suporta o que é normal e mais recente no mercado (podem ver abaixo nas especificações) e garante velocidades que rondam os 1300 Mbps nos 5 GHz e 600 Mbps nos 2.4 GHz. Além disso, cada cubo tem presente 3 portas de rede Gigabit.

A sua montagem é também uma das suas vantagens. Basta ligar cada um dos pontos presente e usar a sua app criada para o efeito. Assumindo que tudo está ligado, todo o processo demora apenas alguns minutos, passando até pela criação da rede Wi-Fi e a descoberta de todos os pontos de acesso.

Mercusys Halo H50G: Especificações Wireless Padrões Wireless IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Taxa de Sinal 1300 Mbps on 5 GHz, 600 Mbps on 2.4 GHz

Sensibilidade de Receção 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-96dBm 11g 54Mbps:-78dBm 11n HT20 MCS7:-76dBm 11n HT40 MCS7:-73dBm 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-72dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm

Potência de Transmissão 2.4 GHz < 20dBm (EIRP) 5 GHz < 23dBm (EIRP)

Segurança Wireless WPA-PSK/WPA2-PSK

Protocolo Mesh 802.11k/v/r

Software Modo de Funcionamento Router, Access Point

Qualidade do Serviço WMM

Tipo de WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP

Gestão Local Management, Remote Management, Multi-Managers

DHCP Server, Client

Firewall SPI Firewall

Protocolos Supports IPv4 and IPv6

Rede para Convidados 2.4 GHz Guest Network, 5 GHz Guest Network

Hardware Dimensões 3.5 × 3.5 × 3.5 in (88 × 88 × 88 mm)

Interfaces 3× Gigabit Ports per Halo Unit (WAN/LAN auto-sensing)

Botões Reset button



Para além de ter as funcionalidades Wi-Fi esperadas, o Halo H50G da Mercusys oferece ainda funcionalidades de segurança e de qualidade de rede. Todos os parâmetros podem ser acedidos na app, facilitando não apenas a sua configuração, mas também a sua alteração, se necessário.

Halo H50G garante boas velocidades

Um dos pontos mais importantes, e que muitos tentam sempre garantir nas suas redes Wi-Fi, é que as velocidades de transferências sejam elevadas. Este não é um processo simples, até porque depende sempre de vários fatores, entre eles a distância entre o ponto de acesso e o computador ou o smartphone.

No caso do Mercusys Halo H50G, estes valores ficam abaixo do que a marca apresenta, algo que é normal, uma vez que estão sempre associados às velocidades máximas. Ainda assim, esta solução atinge valores médios e que se enquadram na sua linha.

Nos testes realizados, inicialmente com linha de vista entre os equipamentos, foram conseguidos valores de 300 Mbps, num teste de transferência de dados. Numa situação em que a linha de vista não era direta, esses valores reduziram, atingindo os 250 Mbps.

Algo importante, e que muitos utilizadores usam nas suas redes Wi-Fi, é a possibilidade de criar redes de convidados, em ambas as frequências disponíveis. Desta forma podem isolar qualquer equipamento do acesso aos recursos da rede.

Sistema equilibrado e com preço ajustado

Algo que pode e deve ser explorado são as funcionalidades extra que o Mercusys Halo H50G oferece de forma nativa. A firewall e o QoS é algo que é já normal, mas a possibilidade de ter controlos parentais é importante e está presente.

Todo este processo de configuração é simples e rápido, sendo muito intuitivo. A app pode parecer limitada, mas a verdade é que chega perfeitamente para as funcionalidades presentes. Os extras, e estes existem como pode ser visto nos relatórios, estão também acessíveis.

Algo que se destaca no Mercusys Halo H50G é mesmo a sua relação preço qualidade. Este é um sistema prático e simples de montar e usar e que pode ser comprado por um valor muito baixo. Oferece o mesmo que outros bem mais caros, algo que todos procuramos.

Se procuram uma solução agradável à vista, prática e que disponibiliza o que promete, então o Mercusys Halo H50G é a solução. Por cerca de 110 euro está ao nível do que muitos procuram para alarga a rede Wi-Fi de casa e ter um controlo total da rede.

